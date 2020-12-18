有得飛的日子，不少港人久不久都會飛日本「返鄉」一下。但再喜歡當地人文風情，都有一些食物因為中過伏而不敢再食。網民熱數了6種「一人一個伏到無倫的日本『美食』」，不少人曾被日劇及漫畫「欺騙」，以為某些食物好食，最終卻一試難忘！

日本食物製作用心，無時無刻都在考驗料理人的匠人精神，但看起來十分精緻的羊羹與和菓子，在不少港人眼中居然「伏到無倫」？有網民在連登討論區以「一人一個伏到無倫的日本『美食』」為題開Po，引起不少人討論，原來大家都被日劇情節所「欺騙」後中伏，點擊圖片睇大家的結論 👇👇

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😭😭😭 同場加映：2020回顧疫情下12個新飲食習慣 餐廳門口先探熱 擺酒都可以外賣 😭😭😭

除了食店難捱，一波接一波的疫情，一次又一次的禁堂食、限人令亦令大家改變了不少。雖然已經習慣飯前用酒精搓手液消毒雙手，但真的無法習慣見少了朋友，點擊圖片睇12個疫情下改變的飲食習慣 👇👇

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