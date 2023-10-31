牛奶盒上有小凹位是要過期，還是瑕疵品？港人最愛買的北海道特選3.6牛乳包裝都無膠蓋，未飲完要怎儲存？大家對於日本牛奶是否有許多疑問？一於等《香港01》「好食玩飛」記者為大家揭開日本牛奶盒的4個設計秘密。



你可覺得北海道牛乳的包裝很奇怪？甚至有網民表示「它的包裝勁弱智」，也有人因為這樣而轉飲其他品牌的牛奶。不過，最令人困擾是對於那些沒有蓋的1公升盒裝牛奶，開封後應該如何保存？「北海道特選3.6牛乳」官方facebook原來有實用教學，教大家如何簡單方法，把開口摺好。其實，日本牛奶盒令港人不解的設計豈只一個？為什麼牛奶盒有小凹位？為什麼不少牛奶盒是屋形設計？點擊圖片睇記者為大家揭開日本牛奶盒4個設計秘密 👇👇

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DON DON DONKI驚安之殿堂將軍澳分店在11月11日開幕後人龍依舊不絕，當中就有大大個熟食區提供各款日式小食讓大家「解日本鄉愁」。最近DONKI亦公開網民票選「10款最想喺DON DON DONKI食到嘅日式小食/飲品」，大家最想食邊款？👇👇👇

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