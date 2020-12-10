蘋果和梨可以連皮食就知，但大家又有沒有想過香蕉都可以連皮食？DON DON DONKI驚安之殿堂（下稱DONKI）近日賣$68可連皮食香蕉，引起網民關注。

《香港01》飲食記者請教營養師吳瀟娜（Lillian），整理4種連皮食更好的水果，結果實在令人意想不到！

日本早在2018年培育出可連皮食香蕉，曾引起熱話。而DONKI近日則售賣另一款可連皮食香蕉，而且一隻的售價比日本買到更便宜！到底這隻香蕉有什麼特別之處？點擊圖片睇「NEXT716」香蕉威水史及網民實試評價 👇👇

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營養師Lillian分析，「NEXT716」香蕉可以連皮食，是因為香蕉在種植時解決了香蕉皮過硬的問題，令香蕉的果肉熟透時，果皮仍保持未熟時的軟度及薄身，使香蕉皮容易入口直接食用。

事實上，香蕉皮原本都是可以食用的，更有另外幾種大家平時一定會批皮食的水果原來連皮食更好。Lillian則介紹了4種連皮食能吸收更多纖維的水果，大家不妨一試 👇👇

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資料鳴謝：家營營養中心

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