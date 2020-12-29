酒店日租優惠｜海逸君綽酒店Harbour Grand Hong Kong推出日間住宿優惠，低至414元就可以入住酒店海景房間足足六小時，也是放鬆一下的好選擇！另外8度海逸酒店、荃灣如心酒店、海景嘉福、康得思、朗廷都有推出日間住宿優惠，大家可以考慮一下！

除了Staycation，酒店都有推出不同的日間住宿優惠，不少更包午餐，不管是午間休息還是想要寧靜環境工作，都是一個好選擇！即刻看看有那些好推介！

【1】Harbour Grand港島海逸君綽酒店——海景房住足六小時

香港海逸君綽酒店推出六小時日間住宿優惠，於早上10時至晚上10時可以任選連續六小時入住，換言之不能過夜，假如客人需要過夜，就需要付正價房價價錢。

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港島海逸君綽酒店 地址：北角油街23號 電話：2121 2688

【2】8度海逸酒店——低至$299

8度海逸推出日間小休住宿優惠，住宿計劃包四小時房間使用，大家在預訂的時候可以自選時段入住，健身室、泳池等都可以任用，不過現時因應疫情就暫時關閉。另外入住更可以享有酒店餐廳7折優惠。

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8度海逸酒店 地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號 電話：2126 1988

【3】荃灣如心酒店——9小時包午餐

荃灣如心海景酒店暨會議中心推出的午間住宿優惠針對工作人士，名爲「Work From Room」，於星期一至四可以預訂，包規定時間九小時房間使用、免費茶、水、咖啡及Cafe Circles的Set Lunch。

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荃灣如心海景酒店暨會議中心 地址：香港荃灣楊屋道8號 電話：2280 2898

【4】海景嘉福酒店——包自選午餐

海景嘉福酒店推出的日租計劃，可於早上8時至晚上10時期間，靈活選擇連續入住10小時，並且可以在客房享用自選中式或西式午餐。更提供免費列印服務及免費泊車！

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海景嘉福酒店 地址：尖沙咀麼地道70號 電話：2721 5161

【5】香港康得思酒店——入住12小時連午餐

Cordis則推出兩款不同的日間住宿計劃，一款是入住八小時，可選早上6時至下午2時，或早上11時至下午7時。另一款則為入住12小時（上午9時至晚上9時）連二人午市商務套餐！

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【6】朗廷酒店——包Club Lounge/午餐/晚餐

朗廷酒店推出不同套票，有分住宿七小時及十小時，另更設包午餐、晚餐的套票。假如選擇行政客房，更包Club Lounge Access，可以任飲咖啡、享用茶點。

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香港朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

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