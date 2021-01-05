踏入新一年，香港各大酒店都新推出或延續不少超抵Staycation優惠繼續吸客，當中有不少都回贈$1000以上的餐飲消費額。《香港01》旅遊頻道記者精選了6間頂級酒店的套票，全部都包超高額餐飲及消費回贈，包括JW萬豪酒店、文華東方酒店、W酒店、君悅酒店、The St. Regis及尖沙咀凱悅酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】JW萬豪酒店 —— 震撼零房價

JW Marriott推出全新住宿優惠，入住一晚即可獲得與房價相等價值的餐飲消費回贈額，相等於零房價！餐飲消費回贈額適用於酒店內的餐廳、酒吧或客房用餐，例如JW咖啡室自助午餐、The Lounge下午茶等。

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【2】W酒店 —— 零房價歎海景

酒店加推「DINE WHATEVER/WHENEVER」優惠，入住指定房型包雙人早餐，更可獲贈最高$2000餐飲消費額，適用於酒店內的所有餐廳，例如KITCHEN自助餐、星宴中餐廳等，另外亦送BLISS Spa $500水療消費額，可用於指定療程。餐廳和水療價值加埋超過房價，相當於$0房價，連套房都有這項優惠！

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【3】文華東方酒店 —— 高達$1288餐飲或Spa回贈

酒店的「東方逸居之旅」套票優惠，入住任何房型即可獲贈$1000餐飲或水療消費額，入住套房更可獲贈$1288餐飲或水療消費額，適用於快船廊、Café Causette等餐廳，最正更可以免費升級至上一級客房！

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【4】The St. Regis —— 包$1000餐飲回贈歎人氣下午茶

酒店的「24小時+住宿體驗」套票，入住豪華客房一晚可獲免費升級至高級豪華客房，更可獲延長住宿時間至24小時及以上。除了包兩杯Canto Mary無酒精雞尾酒外，更送$1000酒店消費額，可以歎一位難求的人氣下午茶！

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香港瑞吉酒店 地址：灣仔港灣徑1號 電話： 2138 6888

【5】Grand Hyatt —— $1000餐飲回贈歎茶園下午茶

君悅酒店的「Escape 24」住宿優惠，入住一晚包雙人早餐，及保證住足24小時。另外更可從7項禮遇中選擇一項，包括$1000餐飲或水療消費額，適用於酒店內的餐廳，包括茶園自助午餐、茶園下午茶、Grissini意大利餐廳等。

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君悅酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2588 1234

【6】尖沙咀凱悅酒店 —— $1000餐飲回贈歎Hugo's法國菜

尖沙咀Hyatt推出這項「本地遊」食住套票，除了包雙人早餐之外，還可在4項禮遇中選擇一項，包括$1000餐飲消費回贈，適用於凱悅咖啡廳自助午餐、Hugo's法國菜、客房用餐等，另外更可提早入住及延遲退房。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

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