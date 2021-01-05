每年新年，日本人都喜歡買各大品牌推出的限定「福袋」，裡面的貨品價值通常會比福袋定價高出三至四倍不等，聽起來似乎一定有「著數」。如果抽到合乎自己心意的好物，固然開心（可能還要感恩兼還神），但是往往都有「地獄黑仔王」抽中那些古靈精怪，普通人見到根本不可能會買的伏味商品，以往都有不少網民分享爆笑經歷，今年開箱之後結果又如何？

買「福袋」中伏，日本人一般稱其為「鬱袋」，鬱是抑鬱的「鬱」。的確，雖說福袋都是以超值價錢入手，但是內心總會帶著一絲期望，希望裡面載著的都是好物，又或者抱著「大品牌的設計總不會差到那裡去吧！」的想法。但是，往往出名「中伏」的都是大品牌，例如經常強調自己的福袋「不再是垃圾袋」的雜貨書店「Village Vanguard」、女生至愛手袋名牌「Samantha Vega」及近年新加入鬱袋系列的「Kate Spade」等。

「Village Vanguard」的福袋未打開就有一股不祥的預感……

最近，日本網民們開始「拆禮物」，到底今年有甚麼伏味濃郁的福袋，讓人新一年剛開始就鬱悶得想要把付錢買福袋的自己痛打一身？原來抽中無用廢物、醜到不能穿的衣服也未算最慘，即按下圖看大家的「伏袋」內藏著甚麼「寶藏」！👇👇👇

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同場加映：2020日本新年6個傳統不復見

過完聖誕節之後，日本人的節慶氣氛會一直持續到除夕跨年日。因為他們將西歷1月1日視為新年，日文稱作「正月」，當地政府亦規定12月29日到1月1日都是公眾假期，是日本文化中相當重要的傳統節日。不過，今年受到新冠肺炎疫情影響，很多具有代表性的正月慶祝活動被逼取消，而街上人頭湧湧的熱鬧氣氛，或許也只能轉而到網上慶祝。

👇👇按下圖看疫情下不復見的日本正月文化👇👇

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還有持續舉辦了54年的活動被逼取消，按全文看更多：澀谷地標除夕關燈、紅白首次無觀眾 2020日本新年6個傳統不復見