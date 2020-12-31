過完聖誕節之後，日本人的節慶氣氛會一直持續到除夕跨年日。因為他們將西歷1月1日視為新年，日文稱作「正月」，當地政府亦規定12月29日到1月1日都是公眾假期，是日本文化中相當重要的傳統節日。不過，今年受到新冠肺炎疫情影響，很多具有代表性的正月慶祝活動被逼取消，而街上人頭湧湧的熱鬧氣氛，或許也只能轉而到網上慶祝。

與我們過農曆新年一樣，日本人在正月期間會派「年玉（壓歲錢）」和吃豐盛的「御節料理（年夜飯）」，也會外出到街上參加倒數活動，跨過零時後與家人朋友到神社參拜，大肆慶祝新一年的到來。然而，2020年日本社會受新冠肺炎疫情重創，單是東京一日的確診個案已是數以百計，為防止感染人數持續上升，很多吸引人群聚集的傳統活動都要取消。

（Unsplash@Louie Nicolo Nimor）

其中，澀谷區早在9月份已確定取消倒數活動。惟近日，該區區長更宣佈標誌性的十字路口大型屏幕和廣告燈箱等將會全面關燈，代表除夕夜本來應燈火通明的澀谷，將不會有任何慶祝活動。除此之外，還有舉辦多年的正月慶祝活動要停辦，又或改變一直以來的模式。

👇👇按下圖看6個疫情下不復見的日本正月文化👇👇

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同場加映：2020日本15個景點成絕響

2020年，日本各行各受到新冠肺炎疫情重創，經營環境大受打擊，尤其是部分以外地遊客為收入來源的酒店業、飲食業和零售業更是陷入苦戰。「哪間著名的旅館宣佈停業」、「老店難敵疫情被逼閉店」等等的消息，在這一年似乎從未中止。以下這15個地方，當我們可以重新再去日本時，已經成為絕響。👇👇

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