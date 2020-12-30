日本的100 Yen店似乎有種特別的魔力。去日本旅遊時，每次經過總是會抵受不住吸引力，就算沒有想買的東西也會到此逛一圈、尋尋寶。除了香港人最熟悉的Daiso之外，日本還有Seria和Can Do等100 Yen品牌，每間都有推出自家設計的生活便利好物，在競爭激烈的情況下，究竟哪一款能夠成功在2020年脫穎而出，成為日本主婦的必買item？

（圖片來源：きのっこ@YouTube）

日本主婦「きのっこ」不時都會拍片分享自己購買百元商品的心得，除了介紹用法之外，也會比較各間100 Yen店的同類產品。臨近年末，她總結了2020年最值得入手的10款百元好物，當中包括家居收納、廚房用具和清潔用品等，部分同類型商品可在香港12蚊店找到，亦可成為日後遊日尋寶的入手指南！

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同場加映：MUJI必買4款$7以下打掃工具！

無印良品近年推出的產品愈來愈多元化，深受不同年齡階層歡迎，而且部分生活用品被網民大讚用途廣泛，CP值超高！最近，日本朝日電視台就著年末大掃除的話題，找來日本無印良品職員，推介4款$7以下必入手的打掃好物，看似平凡的設計，原來暗藏著讓繁複的打掃變得輕鬆的貼心功能？

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即睇全文：MUJI必買4款$7以下打掃工具 看似平凡暗藏貼心設計 香港都買到