撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-01-29 17:13

日本東京都昨日（1月28日）正午時份，在多個市區地域錄得降雪紀錄，為今年第二次下雪。身處香港的我們，無法親眼欣賞東京街道被白雪點妝的情景，唯有透過鏡頭來讓眼睛去一趟旅行，一解思鄉之情。

昨日（1月28日）正午時份，日本東京都西部開始有下雪跡象，約兩個小時後，東京都心各地，包括上野、池袋、吉祥等市中心地區陸續加入雨雪的行列。東京在1月12日迎來今年冬季的「初雪」，不過由於降雪量少，位置又處於東京的偏遠地區，很多東京市民都表示沒有「下雪」的實感，沒想到就在昨天，突然迎來了久違的「白色世界」！

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雖然早前曾經多次傳出市區會下雪的消息，惟每次最後都落空，令大家已失去期待。因此，這次突發下雪雖然讓天氣變得非常寒冷，加上雨水令路面濕滑，但似乎仍無阻當地市民的興奮心情，紛紛拍照上載到社交平台，分享難得的雪景。

👇👇即按下圖看東京都心今年首次下雪的景色👇👇

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還可以欣賞一下，在漫天風雪之中，位於日本東京都八王子市高尾山的限定「白色世界」。

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