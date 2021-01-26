撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-01-26 17:34

無論一年四季，香港人放假或有空時都喜歡與家人朋友相約「打邊爐」。雖然在疫情下，三五知己相約一同圍著火鍋聊天的機會已經少之又少，不過在DONKI或日式超市逛一圈，就會發現日本各大食品品牌推出了五花八門的火鍋湯底，讓你在家也可以輕鬆自製美味的火鍋。不過貨架上陳列的種類繁多，哪款味道最有保證、最值得你入手？

（圖片來源：《火花》劇照）

日本生活雜誌《LDK》近日邀請料理專家風間章子，實試市面上33款火鍋湯底後，根據以下五個準則進行專業評分，最後計算出總分，評選出最強火鍋湯底的排名！

入口第一印象：湯底是否配合不同蔬菜、肉類的味道（30分滿分） 食材味道：食材味道是否突出。例如產品表明有柚子，沒有柚子味道的話就會扣分。（20分滿分） 湯底香氣：檢查香味是否適中，會否遮蓋食材本身的味道。（20分滿分） 味道平衡：檢查香氣、鮮味、鹹味和甜味之間的平衡。（15分滿分） 多功能性：除了湯底之外，是否也可以用作其他料理用途。（15分滿分）

今次上榜的火鍋湯底，包括日本著名食品品牌味之素、Ebara及Mizkan等，還有近年推出即食食品獲得空前人氣的的無印良品也加入戰團，部分可以在香港買到！除了多人份量的湯包，亦有適合一人鍋使用的濃縮湯粒上榜，究竟哪款可以成為今次評測中必食的火鍋湯底？先來看看人氣最強、味道百搭的雞湯湯底TOP 15👇👇

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