撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-01-20 17:19

即食麵是很多人心目中最愛的Comfort Food，將麵條「雪」一聲吸入口中的感覺，填滿了無數個想食宵夜的空虛晚上。就連蔡卓妍（阿Sa）近日在社交網站也公開自己最愛食「辛辣麵」，更將其比喻成：「有喺最失意嘅時候食嗰碗飯嘅感覺。」有日本節目早前便找來100位「即食麵LOVER」票選心目中最愛即食麵BEST 5，其中辛辣麵和一蘭拉麵都有上榜！

（《教えてもらう前と後》截圖）

日本節目《教えてもらう前と後》邀請100位「即食麵LOVER」，請他們選出最愛的即食麵，其中阿Sa最愛和香港人熟悉的辛辣麵、日本拉麵人氣店「一蘭」推出的即食版拉麵及日本銷量最高的「札幌一番」即食麵都有上榜！節目更請來即食麵達人教大家如何煮出最好吃的辛辣麵！除此之外，原來不同口味的「札幌一番」即食麵，其麵條型狀和味道都完全不一樣，背後隱藏的人氣秘密到底是甚麼？

👇👇即按下圖看日本人票選即食麵BEST 5！👇👇

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日本即食麵和韓國辛辣麵的煮法，原來有一大分別？即睇達人教點煮最好食辛辣麵！👇👇

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同場加映：UNIQLO/MUJI/IKEA哪款毛毯更保暖？

日本生活雜誌《MONOQLO》今次選出20款各大品牌的毛毯進行評測。評分準則分為五大項，包括體感保溫度、材質保溫度、觸感、耐用程度及車工，最後計算總分，評選出最強保暖毛毯的排名！在今次評測中，早前全城瘋搶的UNIQLO HEATTECH毛毯，以及日本大熱的無印良品厚毛毯等都有加入戰團，究竟哪款更保暖？

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