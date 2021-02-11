撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-02-11 16:22

大埔慈山寺今年繼續舉辦「新春花供禮佛日」，消息一公佈就引起大眾關注。要入慈山寺賞花必須事先預約，而不想預約的話，香港還有其他賞桃花好去處，《香港01》旅遊記者為大家整理好本港3大桃花熱點，再教大家預約入慈山寺方法。

桃花有著催旺人緣及姻緣的寓意。（資料圖片）

不少人新年都會買桃花回家栽種，看著粉粉嫩嫩的桃紅色小花綻放，真的會讓人心情跟著變好。桃花有著催旺人緣及姻緣的寓意，而「紅桃」亦有祝願「大展鴻圖」的意思。新年行大運之餘，不如去賞桃花，點擊圖片睇3大賞桃花好去處 👇👇

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慈山寺預約登記教學

因疫情關係，今年慈山寺的「新春花供禮佛日」延後至初七開始，並限每日最多500人預約參觀。慈山寺平日都是採用預約制，點擊圖片睇預約教學 👇👇

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《香港01》旅遊記者請來麥玲玲師傅教大家流年開運3大方位，並根據3大開運方位推介行大運路線，點擊圖片睇3條開運行山路線推介 👇👇

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