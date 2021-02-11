撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-02-11 11:20

立春過後萬物重生，又到百花爭妍的時候。每逢2至3月，不少港人都忙著計劃賞櫻的行程，既然今年仍然無法衝出香港，不如計劃下本港賞櫻。除了人氣大熱的大帽山，最近昂坪360的山櫻亦悄悄盛放。Pe仔今次就帶大家來次大嶼山賞櫻一日遊。

本日路線：東涌 --> 昂坪360 --> 昂坪市集 --> 石壁郊遊徑 --> 昂坪360 --> 東涌

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

第1站：東涌隱世高質西餐歎Brunch

今次的行程想做到賞櫻之餘，行行較少人行的石壁郊遊徑，所以時間和體力上都要做好充足準備。不過如果不是住在東涌，相信要入大嶼山對大家來講都是一次長途跋涉，所以Pe仔決定在出發前吃飽一點，第一站一於到東涌街坊推介的高質西餐歎個Brunch，點擊圖片睇餐廳所在位置及必食推介 👇👇

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Amante Bar & Restaurant 地址：東涌富東村富東商場地下1號舖 營業時間：星期一至日 11:00-23:00 電話：29076808

【關於昂坪360及石壁郊遊徑的4件事】

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第2站：乘昂坪360纜車至昂坪市集

最近昂坪360推出多款優惠，因此Pe仔選擇由東涌坐纜車直達昂坪市集。於東涌港鐵站作起點，靠左方前行，經過巴士總站就會見到昂坪纜車站的入口，天氣好的話更是見到美如畫的風景，點擊圖片睇睇 👇👇

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如果不想跟足Pe仔的行程，則可在東涌港鐵站對出的東涌巴士總站乘搭23號新大嶼山巴士至昂坪總站落車，然後進入昂坪市集後左轉行至昂坪360纜車站附近，那裡集中了大量櫻花。

第3站：昂坪市集賞櫻之旅

剛剛纜車快到終點時，Pe仔已經見到桃紅色的櫻花在下方出現，所以到達市集後就急不及待地過橋左轉出去櫻花林中。雖然現場所見只有約20多棵櫻花有開，絕對沒有日韓台櫻花那種震撼，但其實只要近鏡拍攝欣賞也有香港獨特的櫻花美，點擊圖片睇拍攝注意位及欣賞影花盛放情況 👇👇

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第4站：經心經簡林步行至石壁郊遊徑入口

賞過櫻花，是時候做做運動走一下石壁郊遊徑。大家或許不知道石壁郊遊徑入口在哪裡，但一定知道心經簡林在哪裡，而郊遊徑入口正正在心經簡林旁邊。一於順路參觀心經簡林並欣賞沿途美景，點擊圖片睇睇路線 👇👇

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第5站：漫步石壁郊遊徑俯瞰石壁水塘

網上有關石壁郊遊徑的資料不算太多，但大部分都讚路線輕鬆易行，而且在春季會有豐富的生態，Pe仔亦順理成章行一次，沒想過是畏高者惡夢的開始，點擊圖片睇睇完整路線及沿途景色 👇👇

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【石壁郊遊徑路線】 路程：約6.6公里 需時：約2.5小時 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌑🌑 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌑🌑🌑🌑 備註：此郊遊路段絕對是畏高者慎去！雖然整段都是緩緩下坡的山徑，但整體浮沙碎石較多，而且多個位置貼近懸崖邊，風景雖美也沒心情欣賞，只能提大家謹記必須結伴同行及小心為上。郊遊徑並無中途退出點，亦無廁所或補給點，所以大家出發前記得先如廁及作最後補給才出發。

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