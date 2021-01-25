撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-01-25 19:32

大寒剛過，立春亦未到，但山上的吊鐘花已經爭妍鬥艷，吸引不少山友去。本港的吊鐘花分佈在本港多個山頭，如針山、紅花嶺、九逕山等山勢陡峭之山，就此《香港01》旅遊記者則為大家整理3條簡單版的賞花行山路線，較適合新手。

吊鐘花又有「Chinese New Year Flower」之稱，皆因總在農曆新年前後開花，花期集中在1月下旬至2月上旬，以往是很受歡迎的年花。不過因早年的過度砍伐，吊鐘花早已被列為受保護植物，大家看到吊鐘花也要切記眼看手勿動。

吊鐘花現為香港受保護植物，大家記得珍惜。（資料圖片）

吊鐘花嬌小玲瓏，每朵只有指頭般大。開花時，粉嫩的花朵有如倒掛的金鐘，花瓣微微外捲，美態各異，十分具觀賞價值。吊鐘花分佈廣泛，如西貢大枕蓋、鹿湖、港島紫羅山、屯門九逕山、城門針山、紅花嶺、大東山、石獅山等，以下為大家推介3條新手都行得到的賞花路線 👇👇

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由於新冠肺炎疫情關係，不少賞梅地點的開放時間或有所更改，建議大家出發前先致電查詢。

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