撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-17 16:50

最近這兩、三年到日本旅遊時，有發現當地的年輕人流行吃甚麼嗎？早前有日本媒體針對「Z世代」（1990年代中後期出生的年輕世代）的意見，調查2021年即將會掀起熱潮的流行事物！其中，在飲食流行預測排行榜上，曾經風靡整個日本的珍珠奶茶已經不見蹤影，取而代次的會是哪款美食？

（節目截圖）

日本媒體Petrel早前公佈了一項關於「Z世代」票選2021年流行事物的排行榜。所謂「Z世代」，指的是1990年代中後期出生的年輕一代，現時大約是十多歲至二十五歲左右。在各式各樣的社交媒體影響下，他們對流行事物的觸覺更為敏感，關注的事物也比以往更為多元及國際化。其中，在今年會掀起熱潮的美食方面，曾經風靡一時的珍珠奶茶已經不見蹤影，取而代次的會是哪款美食？

（節目截圖）

近日，日本TBS電視台節目《Ｎスタ》也就以上調查在街頭訪問年輕人，並製作美食特輯介紹2021年流行美食TOP 3。其中，有兩款台灣小食氣勢強勁，勢要在日本掀起熱潮，也有大受歡迎香港美食打入頭三甲！

👇👇按下圖看日本Z世代票選2021年流行美食TOP3👇👇

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👇👇Z世代票選2021年流行美食完整排名👇👇

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最後到底哪一款可以成為2021年日本人心目中的最流行美食，就讓我們拭目以待吧！想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

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