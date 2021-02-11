撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-11 16:56

在疫情之下無法外出旅行，不如就趁著長假期，好好打掃一下家中不同角落！不過都市人工作繁忙，如果有工具可以大大縮短清潔打掃的時間，相信就是最好不過了！日本節目早前請來打掃達人，介紹8款DAISO實用好物，讓你在家大掃除從此變得更加輕鬆！

《ソレダメ あなたの常識は非常識》節目截圖

日本綜藝節目《ソレダメ あなたの常識は非常識》邀請打掃專家ミホ和自助洗衣連鎖店老闆山崎美香，嚴選他們心目中最愛用、回頭率最高的DAISO打掃及洗衣好物，還會就它們的方便程度和產品構思兩方面進行評分（滿分為5粒星），部分可以在香港$12店找到！

《ソレダメ あなたの常識は非常識》節目截圖

打掃專家ミホ是專業家政婦，特別鍾情研究百元商店的產品，更曾經出書介紹各間百元商店必買的打掃工具！今次，她選出4款DAISO神級打掃好物，連平時難以清理的刁鑽縫隙、客廳廚房的污漬塵埃，都可以靠這些工具輕鬆KO！

👇👇按下圖看ミホ的4款專業推介👇👇

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自助洗衣連鎖店老闆山崎美香則是擁有多年洗衣經驗的專家，她大讚DAISO的商品實用性強，而且價格便宜，CP值非常高！今次她介紹了4款方便實用的洗衣好物，有一款更加是滿分推介，讓你在洗衣過程減少煩惱！

👇👇按下圖看4款必買洗衣好物👇👇

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