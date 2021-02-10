撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-10 16:12

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情至今已持續超過一年，相信很多人都已經培養出勤洗手的習慣。不過經常用酒精搓手液和洗手液清潔雙手，容易令手部肌膚變得乾燥痕癢，因此更需注重雙手的護理和保養。去日本旅行的時候，很多時逛藥妝店都會見到不同品牌的護手霜，種類五花八門，到底買哪款才可以達到滋潤保濕又清爽的效果？

根據日本Ture Data的調查發現，在疫情和乾燥天氣影響下，藥妝店的護手霜銷量比往年平均上升超過15%。而且，作為消費者當然希望以最低的價格入手最高質素的產品！因此，日本女性雜誌《LDK》，早前為市面上18款1000日圓（約港幣70元）以下的護手霜進行實測。是次測試的評分準則，分為產品的保濕度、用後感、成分及耐水性四大範疇，並以A+至D級評分，最後得出「最強護手霜」的排名。

👇👇按下圖看《LDK》實測護手霜的4個方法👇👇

今次實測結果中，頭10位都有不少香港人熟悉的品牌，包括Avène、KOSE、無印良品（MUJI）、曼秀雷敦及Neutrogena等均有上榜，部分可以在香港買到。

👇👇即按下圖看「最強護手霜」完整排名👇👇

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同場加映：日媒推介MUJI必買好物

日本生活雜誌《MONOQLO》早前找來生活雜貨專家，嚴選出2021年無印良品12款最值得入手的日常用品。由多用途的收納小物，到風靡一眾日本、台灣女生的麻質手挽袋，還有適合遠距離工作的超大容量電腦袋都成功上榜！其中，獲得第一位的推介產品，更被一眾日本網民大讚有將舊衣「起死回生」變新品的神奇效果？

👇👇即睇MUJI必買好物排名👇👇

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有款萬用文具小物低至$15即可入手！全文：MUJI無印抵買好物Top12 電腦袋藏貼心設計 這衣物清潔神器奪冠