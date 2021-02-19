撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-19 15:24

新冠肺炎疫情下，各國的入境限制仍然未解封，香港人愛去的日本和台灣都變成「世界上最遙遠的距離」。為了一解大家的「旅遊癮」，早前台灣藝人「雞排妹」鄭家純應邀登上日本電視台的綜藝節目，用問答遊戲的方式，向主持和觀眾介紹台灣的旅遊文化。當中，有一個台北景點的傳說更加讓主持人大呼超有趣？

台灣藝人「雞排妹」鄭家純擁有豐富的旅日經驗，更曾在當地逗留一個半月進修日文，現時已經可以與日本人輕鬆對答如流，難怪日本TBS電視台綜藝節目《アメージパング！》也邀請她做特別嘉賓，用遙距視像方式帶日本觀眾遊走台北，介紹旅遊景點和當地的生活文化。

雞排妹更大爆自己曾經與香港男生拍拖，最後分手竟是因為這個地方的神明「暗中幫忙」？（《アメージパング！》節目截圖）

雞排妹準備的「台灣QUIZ！」共有三題，全部都是關於去台灣旅遊必知的資訊，讓兩位主持人用搶答方式鬥快猜出正確答案！沒想到第一條問題就考起主持人，爆笑回答更加令雞排妹哭笑不得！

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同場加映：日本節目實訪香港壽司郎！兩地店有何分別？

日本節目《世界くらべてみたら》早前派出居港日本人化身特派員，前往香港的「壽司郎」分店一探究竟，調查香港和日本的壽司郎到底有甚麼分別！而香港「壽司郎」的2款限定菜單，其中一款更是源自香港的壽司，竟然令一眾日本嘉賓隔著屏幕都覺得好吸引？

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香港壽司郎人氣NO.1美食又是哪款？即看全文：日本節目實訪香港壽司郎！兩地店有何分別？隱藏菜單日本人也羨慕