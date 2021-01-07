日本節目《世界くらべてみたら》早前派出居港日本人化身特派員，前往香港的「壽司郎」分店一探究竟，調查香港和日本的壽司郎到底有甚麼分別！而香港「壽司郎」的2款限定菜單，其中一款更是源自香港的壽司，竟然令一眾日本嘉賓隔著屏幕都覺得好吸引？

在全球疫情仍未受到控制，想在香港感受身處日本的滋味，唯有到進註香港的日本品牌食店，至少在味覺上滿足一下自己的思鄉之情。由日本進軍到世界各地的「壽司郎」，近年在香港開設數間分店後，隨即在這後無法出國的日子中，成為香港人爭相預約，一席難求的排隊人氣店！

特派員到香港壽司郎訪問，外觀看來樂富分店！（《世界くらべてみたら》截圖）

日本節目《世界くらべてみたら》是以介紹和比較世界各國的不同特色，早前節目就以「壽司郎」為主題，派出駐當地特派員到香港和台灣等地的「壽司郎」實試和訪問，調查世界各地和日本的壽司郎到底有甚麼分別！其中，香港分店的店舖外觀及內部裝潢都幾乎與日本如出一徹，職員打招呼也是用日文，特派員都表示：「真的有身處日本的感覺！」

香港店內部裝潢基本上與日本相同，務求讓客人有回到日本的感覺！（《世界くらべてみたら》截圖）

節目內又介紹了2款香港「壽司郎」限定菜單及公開全店人氣最高的一款食物，其中一款限定菜單更是「香港名物」，竟然令一眾日本嘉賓隔著屏幕都流口水？👇👇🍣按下圖看節目介紹🍣👇👇

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同場加映：日本節目調查發現「天災絕緣地」？

日本綜藝節目《水曜日のダウンタウン》近日就一些從來沒有人證實過的說法進行調查，其中一項就是「平成年代之後，從來沒有天災降臨的『天選之地』是否真實存在？」

（圖片來源：《水曜日のダウンタウン》截圖）

節目工作人員利用撇除法，刪去從平成年代（1989年）至今32年間，曾發生火山爆發、地震、暴雨等天災的行政區，最後發現「天選之地」竟然不只一個。其中最具代表性的，就是岐阜縣一個人口只有三千多人的地區，竟然將近32年來都沒有發生過嚴重的自然天災！👇👇即按下圖看節目調查內容！👇👇

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日本新冠肺炎疫情持續反覆，單日最多新增超過2,000個病例，但這個地方卻仍能保持「零確診」！背後原因是甚麼？即看全文：日本發現「天災絕緣地」！32年地震颱風全倖免、新冠肺炎零確診？