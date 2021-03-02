撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-02 07:01

Staycation｜踏入3月，香港不少酒店都推出全新Staycation套票優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了15間酒店抵玩食住套票，包括半島酒店、The Upper House、文華東方酒店、君悅酒店、港麗酒店、The Murray、萬麗海景酒店、朗廷酒店、帝逸酒店、維港凱悅尚萃酒店、海景嘉福酒店、康得思酒店、帝苑酒店、海洋公園萬豪酒店及8度海逸酒店，最平人均$438就住到！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】半島酒店 —— 包三餐歎海景晚餐任飲酒

酒店推出全新食住套票，住一晚包歐陸餐廳Felix地中海風格晚餐，期間可享90分鐘無限續杯指定酒精及非酒精類飲品，餐廳為落地大玻璃設計，可邊食邊欣賞維港夜景。翌日亦可於大堂茶座享用二人早餐，還可獲贈外賣經典下午茶。

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【2】The Upper House —— 送高達$3500餐飲回贈

奕居首次推出餐飲消費回贈Staycation優惠，入住一晚即可獲得相等於一半房價的客房餐飲消費額！還可免費享用Maxi Bar，歎各款零食和飲品，另外亦包無限點播客房高清電影。酒店的浴缸一向是熱門打卡位置，前面就是一大片落地玻璃，可以邊浸浴邊眺望城市景觀或海景。

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The Upper House 地址：金鐘道88號太古廣場 電話：2918 1838

【3】文華東方酒店 —— 3折歎三道菜晚餐

酒店推出低至3折限時住宿優惠，入住一晚包雙人早餐外，亦可享用三道菜雙人晚餐套餐。如果預訂文華閣客房或套房，可額外享有行政酒廊禮遇，例如免費享用迷你吧，歎啤酒和非酒精飲品、晚間開胃小菜，配以香檳、葡萄酒、指定烈酒等，亦可享用下午茶。

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【4】君悅酒店 —— $1000餐飲回贈歎茶園下午茶

Grand Hyatt 君悅酒店的「Escape 24」住宿優惠，入住一晚包雙人早餐，及保證住足24小時。另外更可從7項禮遇中選擇一項，包括$1000餐飲或水療消費額，適用於酒店內的餐廳，包括茶園自助午餐、茶園下午茶、Grissini意大利餐廳等。

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君悅酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2588 1234

【5】港麗酒店 —— 送$700消費回贈、免費升級海景房

Conrad延長「A Peace of Mind」套票優惠，復活節連假都使用。套票包$700酒店餐廳消費額及客房餐飲，翌日可享用雙人自助早餐，另外於星期一至五入住更可免費升級至豪華海景客房！

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港麗酒店 地址：金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【6】美利酒店 —— 包三餐、送葡萄酒

The Murray推出Gourmet Staycation住宿套票，平日入住可免費升級客房。套票包雙人半自助早餐、下午茶或午餐，及三道菜晚餐，另外更送葡萄酒一支。酒店設計時尚，有不少打卡位，包括門口和走廊，隨便一拍就呃到不少Like！

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美利酒店 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【7】萬麗海景酒店 —— 零房價住海景房

酒店推出零房價優惠，入住一晚即回贈於房價同等金額的餐飲消費額，適用於酒店內的餐廳，包括萬麗咖啡室自助餐。最正的是可以住足24小時，更可免費升級至海港景觀客房！

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萬麗海景酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2802 8888

【8】海洋公園萬豪酒店 —— 包2大1細門票

隨著海洋公園重開，旁邊的萬豪酒店亦推出了優惠，入住一晚豪華客房包自助早餐和minibar之餘，最正的是包埋2大1細的海洋公園入場門票，套票價錢幾乎等於正價門票價錢，超級抵！

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海洋公園萬豪酒店 地址： 黃竹坑黃竹坑道180號 電話： 3555 1688

【9】朗廷酒店 —— 包$1000餐飲消費額歎米芝蓮粵菜

Langham推出「佳饌盛宴」住宿套餐優惠，入住一晚可獲贈$1000餐飲消費額，適用於酒店內所有餐廳，包括米芝蓮三星粵菜食府唐閣，亦可到The Food Gallery享用自助餐，任食生蠔及各款凍海鮮。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【10】帝逸酒店 —— 歎中、西、日式美食套餐

酒店推出「三重美饌住宿計劃」，入住豪華客房一晚，可享用雙人融合料理套餐，一次過歎中、西、日式美食。另外更可歎自助早餐、免費借用酒店單車遊城門河。

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帝逸酒店 地址： 沙田源康街1號 電話： 3653 1111

【11】維港凱悅尚萃酒店 —— 送韓國高級護膚品禮品包

酒店推出韓國主題住宿套票優惠，包雙人自助早餐外，還有韓國美食主題自助午餐或自助晚餐，任食多款韓國美食，包括辣韓國炸雞、泡菜五花腩包等。另外更送韓國知名護膚品牌Whoo禮品包，例如面膜、潤膚霜、精華等。

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維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【12】康得思酒店 —— 包自助晚餐、送$300水療消費額

酒店推出美食主題套票優惠，入住一晚包The Place享用自助早餐之外，還有自助晚餐，任食生蠔、多款凍海鮮等美食，另外亦可於歐陸餐廳酒吧Alibi品嚐午餐。每房更可獲贈$300水療消費額，放鬆身心。

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康得思酒店 地址： 旺角上海街555號 電話： 3552 3388

【13】海景嘉福酒店 —— 負房價激抵優惠

酒店推出「Stay and Save」套票，入住一晚包$1000起餐飲消費額及$300房內迷你酒吧消費額，價值超過房價本身，相等於負房價！3月生日壽星更可免費獲贈生日蛋糕。

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海景嘉福酒店 地址： 尖沙咀麼地道70號 電話： 2721 5161

【14】8度海逸酒店 —— 買自助餐送住宿

酒店推出買自助餐送住宿優惠，購買兩位假日自助午餐或早段自助晚餐，即可免費入住高級客房一晚。自助餐可任食生蠔及多款海鮮，晚餐更可歎即煎鵝肝、原盅松茸燉花膠湯、燕窩蛋白杏仁茶及多款甜品。

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8度海逸酒店 地址： 土瓜灣九龍城道199號 電話： 2126 1988

【15】帝苑酒店 —— 歎下午茶、送義大利氣泡酒

酒店推出Teacation套票，入住一晚高級客房即送J's Bar Bistro 二人下午茶，歎魚子醬及多款朱古力美食，另外亦送一瓶義大利Prosecco氣泡酒。

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帝苑酒店 地址： 尖東麼地道69號 電話： 2721 5215

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