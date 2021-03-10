西環碼頭以外7大天空之鏡　南山邨、鯉魚門石礦場易去打卡有靚景

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少了西環碼頭的天空之鏡，大家還能去哪裡拍出天人合一的美景？《香港01》旅遊記者盤點全港7大天空之鏡好去處，讓大家去勻大自然或建築中的天空之鏡。

西環碼頭（西區公眾貨物裝卸區）曾因天空之鏡而出名，但海事處突然於3月1日起禁止公眾進入碼頭範圍，讓大家少了一個打卡好去處。其實本港還有不少地方影得到天空之鏡，既有只在雨天出現的鏡面，亦有全年都存在的美景，值得大家慢慢發掘，點擊圖片睇睇全港7大天空之鏡推介 👇👇

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