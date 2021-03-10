撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-10 11:42

少了西環碼頭的天空之鏡，大家還能去哪裡拍出天人合一的美景？《香港01》旅遊記者盤點全港7大天空之鏡好去處，讓大家去勻大自然或建築中的天空之鏡。

西環碼頭（西區公眾貨物裝卸區）曾因天空之鏡而出名，但海事處突然於3月1日起禁止公眾進入碼頭範圍，讓大家少了一個打卡好去處。其實本港還有不少地方影得到天空之鏡，既有只在雨天出現的鏡面，亦有全年都存在的美景，值得大家慢慢發掘，點擊圖片睇睇全港7大天空之鏡推介 👇👇

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😍😍😍 同場加映：連島沙洲4大好去處 香港都有天使之路！橋咀島馬屎洲賞岩石奇觀 😍😍😍

日本小豆島有條天使之路，原來香港欣澳都有！其實本港有不少連島沙洲好去處，只要潮汐水位夠低都能清晰看到美麗的沙洲步道。記者為大家介紹4個連島沙洲奇觀，全部天然無加工，當中3個所在地更屬於郊遊級路線，輕鬆易行，不妨安排行程一探究竟 👇👇

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還有一個連島沙洲幾乎全年去都看得到，想知是哪裡立即點擊睇全文 👉👉連島沙洲4大好去處 香港都有天使之路！橋咀島馬屎洲賞岩石奇觀