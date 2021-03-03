撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-03 18:25

想睇連島沙洲不一定要去日本小豆島，近近地在香港都有！《香港01》旅遊記者整理4大靚景連島沙洲，當中2個更屬於世界地質公園，可一併欣賞特別的岩石地貌。

哪個連島沙洲最有天使之路的感覺？（資料圖片）

日本小豆島有條天使之路，原來香港欣澳都有！其實本港有不少連島沙洲好去處，只要潮汐水位夠低都能清晰看到美麗的沙洲步道。記者為大家介紹4個連島沙洲奇觀，全部天然無加工，當中3個所在地更屬於郊遊級路線，輕鬆易行，不妨安排行程一探究竟 👇👇

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不過最後亦提醒大家，記得出發前先查閱天文台的潮汐預報，以免去到都看不到連島沙洲。

近日的天氣最適合去賞花，元朗就有一個震撼的「簕杜鵑瀑布」，絕對是打卡好去處，點擊圖片睇最佳拍攝位置及時間 👇👇

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北港古道竹林隧道有「港版嵐山」的稱號，兩邊竹林伸延過百米，真的有種置身日本竹林中的感覺！聽著風吹動竹林的聲音，又是另一種享受，點擊圖片睇路況及竹林隧道打卡靚位 👇👇

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