撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-02-19 06:00

在香港都能看到荷蘭般鬱金香花海？最近除了人氣大熱的大埔小白鷺餐廳，原來香港後花園之一的西貢白腊都有萬朵鬱金香花海等待大家入去打卡。享受免費靚景之餘，最後更可漫步萬宜水庫旁折返，超適合一家大小去郊遊。

最近本港各區的鬱金香花海悄悄出現，Pe仔更發現原來其中一個花海正位於香港的隱世後花園——有「港版馬爾代夫」之稱的西貢白腊村。這次Pe仔一於深入到訪這片花田，再沿萬宜水庫旁折返。

本日路線：西貢 --> 白腊村 --> 麥理浩徑1段 --> 西貢郊野公園遊客中心 --> 西貢

香港難得有一片美麗的鬱金香花海，而且是免費入場！（李琬瑩攝）

【關於白腊5件事】

+ 6 + 6 + 6

第1站：西貢市中心醫肚準備出發

由於由西貢市中心到白腊村只有3種方法，而以乘的士直達最為方便，Pe仔建議大家可先在西貢市中心歎完Brunch再出發。雖然市中心是遊客區，但很多餐廳在大朝早已經營業，點擊睇睇兩間值得試的美食推介 👇👇

+ 4 + 4 + 4

Little Cove Espresso 地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖 營業時間：星期一至日 07:30-18:00

KACHIMUSHI 地址：西貢市場街35號 營業時間：星期一至五 09:00-18:30；星期六至日 09:00-19:00

第2站：乘的士往白腊村入口並步行至鬱金香花海

吃過Brunch，大家就可去西貢專線小巴站旁的的士站等候綠色的士。由西貢市中心至白腊村入口的車程接近半小時，即使不塞車的情況下，車費都介乎$110至$120左右，所以大家不妨找往同一地點的乘客。到達之後，大家要行大概10分鐘到達鬱金香花海的位置，點擊睇路線及沿途風景 👇👇

+ 5 + 5 + 5

第3站：白腊村媲美荷蘭鬱金香花海賞花

Pe仔來之前在網上見到整片色彩繽紛的花海，可惜不同顏色的鬱金香開花時期都略有不同，粉紅色的鬱金香已經蕩然無存，暫時只剩白色、橙色及紫色鬱金香綻放。但原來只要行多幾步就會發現粉紅及淡黃色的鬱金香，點擊睇睇另一秘密花海在哪裡 👇👇

+ 12 + 12 + 12

第4站：遊走白腊5大打卡位

去到白腊當然不止賞花，大家記得要行勻白腊村及白腊灣的5大打卡位！有如走進歐洲的彩色小屋、媲美馬爾代夫的海灘、無敵靚景的碼頭等，點擊圖片睇睇打卡靚位 👇👇

+ 7 + 7 + 7

第5站：漫步萬宜水庫麥理浩徑賞靚景

Pe仔在坐的士入白腊時，已經被途經的景色所深深吸引，所以決定行2個多小時也要行出去。如果你無意鍛煉腳骨力，也可以折返白腊村入口處Call的士。

麥理浩徑1段雖然長，但上下坡幅不大且平坦好行，一直欣賞沿途優美景色，不時休息打卡，很快就能到達最近的巴士站！點擊圖片睇睇路線及沿途風景 👇👇

+ 17 + 17 + 17

【萬宜水庫路線：白腊至北潭涌段】 路程：約8.8公里 需時：約2小時40分鐘 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 備註：麥理浩徑1段沿萬宜水庫而建，大家不時能欣賞一邊的糧船灣海，一時又能觀賞山巒與萬宜水庫相連的美景，無論怎麼看都像圖畫。 這段路沿途有多個休憩亭、長椅、流動廁所等設施，而且絕不難行，是一家大小的郊遊好去處。若果真的行到中途想放棄，大家只要Call的士就可返回西貢市中心。

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