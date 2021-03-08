撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-03-08 16:56

Staycation大熱，香港各大酒店不斷推出優惠，當中有不少酒店房間都有一個小廚房，讓大家可以入住期間大玩煮飯仔。《香港01》旅遊頻道記者精選了6間擁有小廚房的酒店，並精選相關優惠，即刻睇睇Book邊一間！

大部份人都與家人同住，想二人世界煮下飯仔都很難，如果去Staycation可以煮埋飯仔，好像體驗新婚生活，情調100分！精選6間大部份房間都有開放式廚房的酒店，廚具齊全，部份更有焗爐，大部份菜式都做到！

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（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】The Pier——優惠加配住宿禮遇

The Pier除了海景出名，房内有廚房都是其中一個賣點。曾經推出包食材的住宿連煮飯仔套票，不過現時The Pier只推出雙人住宿連早餐套票，另外有多款加配優惠，可以幾百元增添佈置、汽酒等等的額外禮遇。

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The Pier 地址：西貢白沙灣街9號 電話：2912 6777

【2】K11 ARTUS —— 包下午茶套餐

K11 ARTUS位於尖沙咀海濱，是一間奢華的服務式住宅，房間設有露台，可飽覽維港靚景，更有一個設備齊全的Open Kitchen，連焗爐都有！酒店推出的維港海濱 「宅渡假」住宿套票，入住一晚包在房內享用Artisan Lounge ARTISANAL下午茶套餐，翌日亦可享用雙人早餐。

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K11 ARTUS 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：2107 3388

【3】The Jervois——優惠碼有Dining Credit

The Jervois位於上環蘇杭街，房型内有一個小廚房，電爐、微波爐等設備，入住包早餐、按照房型會有100元至400元的餐飲回贈。

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The Jervois 地址：上環蘇杭街89號 電話：3994 9000

【4】One96——一層一房夠私隱

One96最大特色就是一層只有一間房間，同層不會有其他住客，私隱程度夠高，而且都可以保障環境寧靜！One96推廣住宿連早餐，更有200元超市禮券！

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One96 地址：中環皇后大道中196號 電話：3519 6196

【5】麥當勞道貳號——送下午茶、雞尾酒

麥當勞道貳號同爲服務式住宅，房間内的廚房設備齊全，電爐、熱水壺、煮食用具都有。推出最新套票，包下午茶、復活節主題雞尾酒及高達700元的餐飲回贈。

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麥當勞道貳號 地址：香港半山麥當勞道貳號 電話：2132 2132

【6】九龍海灣酒店——餐飲回贈CP值高

九龍海灣酒店每個套房房型都有小廚房，大家可以於官網上預訂「特選住宿度假優惠」，包使用房内設備、酒店健身室以及300元入住期間的餐廳餐飲消費。

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九龍海灣酒店 地址：九龍紅磡灣紅鸞道8號 電話：2186 9036

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