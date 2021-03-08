撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-08 16:20

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，除了口罩、消毒酒精等防疫用品的需求持續高企，在日本就連香蕉、模型鉗、園藝砂等看似與疫情毫無關係的物品，銷量竟然意外急升，到底熱賣的背後原因為何？

（《ZIP!》節目截圖）

新冠肺炎疫情下，香蕉、模型鉗、園藝砂等看似與防疫完全無關的物品銷量突然急增，連業界人士也摸不著頭腦，為何平時銷量一般的東西，突然會搖身一變成為熱賣商品？有見及此，日本電視台《ZIP!》早前製作新聞特輯，分別訪問業界代表和客人，調查「疫情下意外爆紅的5類商品」！

《ZIP!》

其中一樣意外熱賣的商品就是香蕉，根據日本財務省統計，2020年日本入口香蕉的數量創歷史新高，而且有商店負責人更表示，香蕉銷量比起以往高出兩倍，到底原因為何？👇👇即按下圖看5款商品意外爆紅的真正原因！👇👇

+ 28 + 28 + 28

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日本Daiso貼心好物Top15

日本百元商店是不少人遊日必到尋寶的好地方！除了每件商品只售100日圓的親民價格，充滿創意又省時的神奇商品設計都讓人忍不住想買回家！雖然最近因為疫情關係，短期內都無法到日本旅遊，不過也可以看看最近日本DAISO有甚麼推介好物，下次去日本的時候就可以馬上入手！

👇👇按下圖看DAISO必買好物TOP 15👇👇

+ 30 + 30 + 30

冠軍廚具可以「1物10用」？即看全文：日本Daiso好物Top15 一款收納掛鉤超好賣 榜首可「1物10用」