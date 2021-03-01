撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-01 17:22

「日本文具大賞」是日本文具界一年一度的盛事，早前第9屆「日本文具大賞2021」終於公怖結果，今年邀請來自11間著名文具店的專家，為超過千款入圍文具在外觀和功能等各方面進行評分，選出5大部門的得獎者，每款文具都各具心思，即看有沒有各位文具控鎖定的心水好物！

（fusosha.co.jp）

日本情報網GetNavi主辦「文具總選舉」（文房具総選挙）來到第9屆，今年同樣請來11個著名文具商參與評選，選出「大賞」、「設計賞」、「機能賞」和「創意賞」和「部門賞」共5個部門的獎項，為一眾文具控嚴選今年必買的文具清單！早前，日本電視台節目《王様のブランチ》請來文具鑑定師菅未里，介紹了以下10款得獎文具用品，由原子筆到便利貼都應有盡有，相信一定可以滿足各位文具控的需要！

（《王様のブランチ》截圖）

今次得獎的作品中，除了有號稱「絕對不會斷芯」的鉛芯筆、「超多角度」擦膠等創意文具，奪得大賞的這一款墨水筆究竟有甚麼過人之處？👇👇即按下圖看10款得獎文具詳細介紹👇👇

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IKEA 宜家家居是不少人尋找家居佈置靈感的好地方，不只香港人平日放假愛逛，很多日本人都會去IKEA購買設計實用、價格親民的高質感生活用品，當地年度銷售額更高達800億日圓，可見其深受日本人的喜愛。有日本電視節目請來IKEA資深用家推介15款「不買會後悔」的IKEA商品，讓你在琳瑯滿目的商品中都可以找出隱藏好物，不怕中伏！

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