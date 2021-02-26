撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-26 15:34

日本電視節目《快答！５０面ＳＨＯＷ》早前邀請50位「零食狂迷」票選他們心目中最喜愛的卡樂B零食。上榜的零食包括香港人由細食到大的原味蝦條、小朋友必食的什菜薯條等等，相信香港人對它們都不會陌生！不過令人意外的是，曾經連續多年奪得銷量排行NO.1的招牌鹽味薯條竟不上榜，

（節目截圖）

放假留在家沒事做、午後在辦公室睡魔來襲……這些時候最好就是打開手邊的零食提提神！早前，日本TBS電視台綜藝節目《快答！５０面ＳＨＯＷ》邀請50位「零食狂迷」票選出「我最喜愛的卡樂B零食」，馬上看看你的心水有沒有上榜！

（節目截圖）

提起日本零食，當然不可以不提卡樂B。卡樂B在日本零食界座擁超過一半市場佔有率，而且每年都會推出超過200款新產品，保持消費者的新鮮感之餘，多年來也製作出不少經典的國民零食。今次排行榜中，上榜的包括有大家非常熟悉的經典原味蝦條、jagabee薯條，還有日本手信必買的薯條三兄弟等，究竟哪一款成功奪得「我最喜愛的卡樂B零食」榮譽？

👇👇即按下圖看卡樂B零食TOP 7！👇👇

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除了日本的薯片，近期無法去日本，想嘗「日本味」唯有轉到日式超市和DONKI入手不同種類的日式食品，當中當然不少得即食麵！日本綜藝節目《林修のニッポンドリル》早前公佈日清即食麵的銷量TOP 10，包括「小雞拉麵」、「咚兵衛」、「U.F.O.少麵」及「合味道杯麵」等人氣產品均有上榜。哪款成功奪得冠軍？

（《林修のニッポンドリル》節目截圖）

同時，節目又公開日清旗下即食麵的人氣秘密，例如為何U.F.O.炒麵會命名為「UFO」？世界上第一款即食泡麵「元祖小雞拉麵」為何會使用雞湯做湯底？👇👇即按下圖看日清銷量最高的即食麵TOP 5👇👇

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同場加映：日本票選最愛迴轉壽司店TOP20

日本最大排名「gooランキング」在2020年11月25日至12月9日期間進行「最愛迴轉壽司店」投票，收集超過1,000名網民的意見後，公佈在日本人心目中擁有最強人氣的連鎖壽司店排名！當中，不少香港人熟悉的品牌都有上榜，包括名店美登利旗下的迴轉壽司店「活美登利」，不少人去日本嘗過後都大讚CP值高，但是今次排名意外十甲不入；近年在香港連開數間分店，深受港人歡迎的壽司郎又排第幾？

👇👇按下圖看日本人最愛連鎖壽司店排名👇👇

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即看哪一間迴轉壽司店最受日本人歡迎！全文：日本票選最愛迴轉壽司店TOP20 活美登利只排18 壽司郎排第幾？