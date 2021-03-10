撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-03-10 06:00

酒店Buffet Staycation｜不少人去Staycation都想挑選包晚餐的套票，而包自助餐的套票更爲受歡迎！自從晚市重開，不少酒店都推出包自助晚餐的住宿套票，精選10間包Dinner Buffet的酒店Staycation套票，包括君悅、港麗酒店、海洋公園萬豪酒店、Hyatt Centric、香格里拉、Hotel Icon、帝苑等。

（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】君悅酒店——限時28折包三餐

Grand Hyatt推出28折限時超抵包三餐優惠，當中更有兩餐是自助餐！套票包升級入住豪華海景客房、雙人自助早餐、打卡必備招牌Tiffin茶園下午茶，更可以歎The Grill或Tiffin的自助晚餐！

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君悅酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2588 1234

【2】港麗酒店——復活節母親節不加價

Conrad推出「Buffet Staycation」住宿優惠，套票包豪華客房一晚、咖啡園自助早餐及自助晚餐，而且價錢來講CP值甚高！

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港麗酒店 地址：金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【3】海洋公園萬豪酒店——可選自助午餐或晚餐

海洋公園Marriott推出「豐富美饌住宿計劃」，包豪華客房住宿一晚及Marina Kitchen雙人自助午餐，都可以自選加300元，轉為自助晚餐，不過留意返，這個套票不連早餐！

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海洋公園萬豪酒店 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話：3555 1688

【4】維港凱悅尚萃酒店 —— 送韓國高級護膚品禮品包

Hyatt Centric推出韓國主題住宿套票「We Miss Korea」，包雙人自助早餐外，還有韓國美食主題自助午餐或自助晚餐，任食多款韓國美食，包括辣韓國炸雞、泡菜五花腩包等。另外更送韓國知名護膚品牌Whoo禮品包，内有面膜、潤膚霜、精華等招牌產品。

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維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【5】港島香格里拉大酒店——星期一至日適用

港島香格里拉推出套票，包山景客房住宿、雙人早餐及Cafe Too自助晚餐，而且這個優惠適用於星期一至日！

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港島香格里拉大酒店 地址：香港中區法院道太古廣場 電話：2877 3838

【6】九龍香格里拉大酒店——人均八百多有生蠔

九香推出住宿連自助餐優惠，房價包豪華客房住宿一晚、雙人早餐及Cafe Kool自助晚餐。九龍香格里拉的自助晚餐有供應生蠔，不少網民都大讚！

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九龍香格里拉大酒店 地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店 電話：2721 2111

【7】Hotel ICON——The Market自助晚餐

Hotel ICON維港薈的「食+住」優惠，星期一至五入住會包The Market自助午餐，可以加500元轉爲自助晚餐！

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Hotel Icon 地址：尖沙咀東部科學館道17號 電話：3400 1000

【8】帝苑酒店——價錢最平、有麵包蟹

帝苑酒店推出最新「住宿連雙人自助餐體驗」，包一晚住宿，以及入住當晚享用自助晚餐，不過留意返，規定晚餐享用時段為20:15-21:45，即是第二輪的自助晚餐時段。

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帝苑酒店 地址：尖東麼地道69號 電話：2721 5215

【9】逸東酒店——包普慶自助晚餐

EATON推出食宿套票，包雙人早餐、自助晚餐，Dinner Buffet安排於人氣自助餐餐廳普慶享用。自助餐有任食即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等凍海鮮，另外還有照燒澳洲肉眼、片皮鴨等熟食，當然少不了任食Mövenpick雪糕，多達10款口味！

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Eaton HK 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

【10】康得思酒店 —— 包自助晚餐、送$300水療消費額

酒店推出美食主題套票優惠，入住一晚包The Place享用自助早餐之外，還有自助晚餐，任食生蠔、多款凍海鮮等美食，另外亦可於歐陸餐廳酒吧Alibi品嚐午餐。每房更可獲贈$300水療消費額，放鬆身心。

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康得思酒店 地址： 旺角上海街555號 電話： 3552 3388

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