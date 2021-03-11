撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-03-11 16:47

郊遊好去處｜近年郊遊成大趨勢，不少熱門郊遊景點每逢假日都逼爆，行山、露營都是不少人的新愛好！突然增加的人流令不少好去處都此景不再，西環碼頭被封、塔門沙漠化、禾雀花被採摘等都令人不捨又氣憤！

疫情之下，不少人都避免到商場或朋友家聚會，反而一窩蜂涌到郊外呼吸新鮮空氣，如果大家還記得去年年尾大尾督仿如出埃及記的塞車奇景，就知道有多誇張！其實近年有不少好去處都因人流急增而受到破壞，即刻睇睇有哪些好去處已經被遊人「玩爛個場」！

去年年尾的「大尾督出埃及記」超震撼。（網上圖片）

【1】西環公眾碼頭——3月1日突封閉

有Instagram Pier之稱的西環碼頭，被譽為「港版天空之鏡」，素來都是大家打卡之地，不過海事處就宣佈於3月1日開始關閉碼頭，據網民所講，遊人太多影響工人工作，又有人破壞或隨意拿走碼頭上的貨板，放火、野餐、爬貨櫃都有，不少人都感嘆：「碼頭被人玩爛咗。」

👇👇👇點擊看看西環碼頭以前多個打卡點👇👇👇

【2】小棕林海灘——變私人菜園、露天風呂

位於清水灣的小棕林秘密花園並無交通工具直達，原本幽靜無比，仿如世外桃源，更有打卡熱點石隧道，不過隨著越來越多人前往，這裏開始變了樣。日前有電視節目就前往實地考察，竟然有以下這些不應出現的東西！

👇👇👇點擊看看小棕林海灘變成點👇👇👇

【3】坪輋壁畫村——不再新增畫作

於幾年前，坪洋新村村民希望美化村莊，邀請不同義工在村內的牆壁、樓梯、屋子畫上插畫，隨著插畫增加，成爲港版壁畫村，來朝聖的遊人也越來越多！不過因爲人流太多，過份喧嘩，嚴重影響居民生活，所以坪輋壁畫村最近雖然不時在Facebook分享新藝術畫作，但強調不會放置到村内，以免遊人繼續增加。有網民惋惜留言：「想睇都無得睇，多得班唔守規矩嘅遊客。」

👇👇👇點擊看看未有展出的最新畫作👇👇👇

【4】塔門——翠綠草地慘被沙漠化

塔門在大家的印象中一直都是一大片綠油油草地，不過經過疫情的郊遊人潮，大量旅客的踐踏，塔門的草地現時寸草不生，出現沙漠化跡象，在這裏居住的牛牛都無草食了！

👇👇👇點擊看看塔門而家咩環境👇👇👇

【5】元荃古道——禾雀花被採、變黑

元荃古道的禾雀花盛開，吸引不少人去行山賞花，不過就有網民指，花朵盛開僅幾天，就已經變黑、被採走，更有人見過有姨姨帶同剪刀上山，整株花剪下帶走。

👇👇👇點擊看看甚麽是禾雀花👇👇👇

【6】嘉道理農場——口罩遍地

嘉道理農場於2月重開，重開不久就在官方Facebook專頁公開呼籲大家不要亂跑垃圾，更附上多張圖片，圖片中見到遍地口罩、紙巾，令不少網民憤怒，更有網民留言：「唔好開放啦，嘉道理已經係香港動物最後一片樂土⋯」

👇👇👇點擊看看口罩遍地可怕畫面👇👇👇

【7】大東山——周地都係人屎

大東山每逢芒草季節，就會水泄不通，大家都一涌而至上山觀賞芒草。曾經有網民就分享自己在山上踩屎經過，並指大東山遍地「黃金」、廁紙、垃圾，更形容大東上是「全香港最多人屎的山」。亦有其他網民見過全地衛生巾，嚴重影響環境。

👇👇👇點擊看看衛生巾遍地👇👇👇

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