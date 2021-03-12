撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-12 16:22

日本電視節目《所！JAPAN》早前請來預約爆滿的「超級家政婦」岩嵜紀子，傳授3招必學蝸居收納法則！面對即將逼爆的衣櫃和處地無處安放的雜物，開始動手整理前，岩嵜紀子提醒可以先做一件事，讓你的生活從此變輕鬆？

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《所！JAPAN》

都市人工作繁忙，沒時間做家務和整理家居，唯有要請「外援」幫忙！日本富士電視台節目《所！JAPAN》早前請來「超級家政婦」岩嵜紀子，示範如何用簡單收納技巧善用家居儲物空間，讓生活變得更整齊有序！

（《所！JAPAN》節目截圖）

這次，岩嵜紀子來到電視台女主播馬場Momoko的家，一進門就看到滿地都是無處安放的雜物，剛剛洗好的衣物又直接放在床邊，地板空間幾乎全部「失蹤」！原來馬場也如一般打工作一樣，平時工作忙碌而且經常都要出差，沒有時間好好整理家居。因此，岩嵜紀子有兩大任務，首先是要將地板雜物歸位，以及重新整理已經逼爆的衣櫃，騰出家居空間。

（《所！JAPAN》節目截圖）

👇👇按下圖看岩嵜紀子3招蝸居收納術！👇👇

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