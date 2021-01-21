撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-01-21 17:16

歲晚將至，新一年想除舊迎新，將自己的小窩居重新整理一番卻無從入手？很多人會選擇購買日本無印良品（MUJI）收納用品，貪其用途廣泛「放咩都得」，但是實際入手後，反而不知道應該如何開始？

日本人氣收納專家赤工友里（Yuri），不時會在YouTube頻道「かぞく収納CHANNEL」分享收納整理技巧。早前，她拍片分享六款無印良品的收納好物。作為用家兼收納專家，深明各款收納產品用途太多反而會令人「迷失」。因此，她決定公開家中不同角落的收納空間，實行用例子來告訴你，這些收納產品可以這樣用！

👇👇即按下圖看Yuri的收納示範👇👇

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學識收納技巧之後，如何實踐才是最重要的一步！以上6款收納產品，全部香港都買得到，最平的一款只需$6就有交易，入手前不妨先格一格價！

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同場加映：MUJI必買4款$7以下打掃工具！

無印良品近年推出的產品愈來愈多元化，深受不同年齡階層歡迎，而且部分生活用品被網民大讚用途廣泛，CP值超高！最近，日本朝日電視台就著年末大掃除的話題，找來日本無印良品職員，推介4款$7以下必入手的打掃好物，看似平凡的設計，原來暗藏著讓繁複的打掃變得輕鬆的貼心功能？

👇👇即按下圖看MUJI必買$7以下掃除工具👇👇

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即睇全文：MUJI必買4款$7以下打掃工具 看似平凡暗藏貼心設計 香港都買到