撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-15 17:22

復活節連假有5日之多，不知道大家計劃好怎樣度過未？如果沒有頭緒，去Staycation歎世界絕對是一個不錯的選擇！《香港01》旅遊頻道記者為大家精選了全港17間酒店的復活節酒店優惠，包括四季酒店、文華東方、The Upper House、Conrad、Rosewood、W酒店、帝逸酒店、The Langham、Cordis、Hotel Icon、The Hari、Hyatt Centric、迪士尼酒店、都會海逸、九龍海灣酒店、8度海逸、愉景灣酒店，最平人均$275包食住玩！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】四季酒店 —— 住海景房、包一家四口下午茶

酒店推出親子住宿復活節套票，入住一晚海景房除了包兩位成人及兩位12歲以下小童早餐外，還有園林主題下午茶。另外還有多項兒童專屬復活節遊戲和禮遇，包括復活蛋彩繪、尋找復活蛋、兒童帳篷、泡泡浴套裝等。酒店更會派出雪糕車，小朋友可以製作雪糕新地，還可加上棉花糖，朱古力醬等配料。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8333

【2】文華東方酒店 —— 送高達$1288餐飲或水療消費額

酒店推出文華東方逸居之旅優惠，入住一晚即可獲贈一支紅酒，還有高達$1288餐飲或水療消費額，更可免費升級至上一級客房。入住指定客房更可享有文華閣禮遇，包括晚間開胃小菜，配以香檳、葡萄酒、瓶裝雞尾酒、特選烈酒和啤酒佐餐、免費享用迷你酒吧的啤酒及非酒精飲品等。

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【3】The Upper House —— 任睇高清電影、任食爆谷

奕居推出47折優惠，可享有彈性入住時間，復活節期間入住可歎足22小時，並可於The Continental享用雙人早餐。另外還可免費享用Maxi-Bar（酒精飲品除外）、任睇房內高清電影及任食爆谷。

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The Upper House 地址：金鐘金鐘道88號 電話：2918 1838

【4】港麗酒店 —— 包自助晚餐任食海鮮

Conrad推出自助晚餐住宿套票優惠，入住豪華客房一晚即可享用酒店自助晚餐，任食波士頓龍蝦、琵琶龍蝦、法國麵包蟹、阿拉斯加雪蟹等海鮮，戶外燒烤區更有多款炭燒美食，例如烤澳洲羊架、美國豬肋排等。

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港麗酒店 地址： 金鐘金鐘道88號 電話： 2521 3838

【5】瑰麗酒店 —— 享用行政廊禮遇、住足28小時

Rosewood推出低至47折優惠，入住一晚可享用行政廊瑞閣禮遇，包括早餐、下午茶、晚間雞尾酒，更可以歎足28小時，4月壽星更可獲贈生日蛋糕。酒店的雲石浴缸一向都是打卡熱點，復活節連假一於去影個夠！

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瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道18 號 電話：3891 8888

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【6】W酒店 —— 包自助晚餐任食生蠔、龍蝦

酒店推出「雙重玩味」住宿套餐，入住一晚包KITCHEN雙人自助早餐，另外還有自助晚餐，任食法國賽維爾生蠔、波士頓龍蝦、即煎鴨肝、現切西班牙黑毛豬叉燒、威靈頓牛肉、猴頭菇響螺湯、法式焦糖燉蛋等美食。

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W酒店 地址：柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【7】帝逸酒店 —— 包自助晚餐、福岡士多啤梨下午茶

酒店推出復活節家庭Staycation套票優惠，入住一廳一房公寓可享用自助早餐、自助晚餐、福岡士多啤梨下午茶，更可於中菜廳享用節日晚餐，另外亦可於入住當日享用迷你酒吧飲品。

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帝逸酒店 地址：沙田源康街1號 電話：3653 1111

【8】朗廷酒店 —— 送自助午餐禮券、一晚免費住宿

The Langham推出「繽紛復活巡禮」住宿套餐，入住一晚可享用兩道菜午餐、甜點自助餐和自助早餐。更可免費獲贈朱古力復活籃和參與復活節彩蛋遊戲，換取豐富禮物，包括餐飲消費額，更有The Food Gallery自助午餐禮券、廷廊下午茶禮券、酒店住宿一晚等！

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【9】康得思酒店 —— 歎半自助Brunch任食生蠔

Cordis推出復活節住宿計劃，入住一晚即可享用半自助早午餐，任食生蠔、雪蟹腳等海鮮，還有多款自家製甜品，小朋友更可繪畫朱古力蛋。另外入住可獲贈LUSH浸浴產品一個及士多啤梨拼盤一份，還可享有7折餐飲消費優惠，Room Service亦適用。

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康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【10】Hotel Icon —— 歎LINDT朱古力下午茶

酒店推出「味遊唯港薈」套票，入住一晚可享用The Market雙人自助早餐及The Market雙人下午茶套餐，下午茶可選擇酒店的代表性High Tea「飄香榴槤下午茶」或GREEN推出的「LINDT朱古力下午茶」。「LINDT朱古力下午茶」可歎朱古力蛋、字母蛋糕磚、榛子朱古力撻等，更可以任食70%特濃朱古力軟雪糕。

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Hotel Icon 地址：尖沙咀科學館道17號 電話：3400 1000

【11】The Hari —— 歎意大利四道菜晚餐

酒店推出多項住宿套票優惠，復活節假期亦適用，其中的「PENNE FOR YOUR THOUGHTS」餐飲住宿套票，入住一晚可享用意大利餐廳Lucciola的四道菜晚餐，品嚐普利亞布拉達芝士配達特里尼蕃茄、煎智利海鱸魚配黑青口及正宗蜆濃湯，及招牌意大利芝士蛋糕等。

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The Hari 地址：灣仔駱克道330號 電話：2129 0388

【12】維港凱悅尚萃酒店 —— 送韓國高級護膚品禮品包

Hyatt Centric推出韓國主題住宿套票優惠，包雙人自助早餐外，還有韓國美食主題自助午餐或自助晚餐，任食多款韓國美食，包括辣韓國炸雞、泡菜五花腩包等。另外更送韓國知名護膚品牌Whoo禮品包，例如面膜、潤膚霜、精華等。

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維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【13】迪士尼酒店 —— 會員免費升級客房

迪士尼樂園兩間酒店推出「食、住」歎優惠套票，入住一晚即送早餐套餐，更可以享用酒店廣闊的户外設施，「奇妙處處通」會員更可獲免費升級客房。

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迪士尼樂園酒店 地址：香港迪士尼樂園 電話：3510 6000 迪士尼探索家度假酒店 地址：香港迪士尼樂園 電話： 3510 2000

【14】都會海逸酒店 —— 包下午茶

酒店推出「復活節繽紛住宿優惠」，入住一晚可免費升級至豪華客房，包雙人任點任食早餐或雙人下午茶套餐、迎賓朱古力一份，更可享延遲退房至下午2時。

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都會海逸酒店 地址：紅磡都會道7號 電話：3160 6888

【15】九龍海灣酒店 —— 住海景房、包下午茶

酒店推出「復活節繽紛住宿優惠」，三人入住可免費升級至雙卧室海景套房，包三人份歐陸式早餐或 悠閒下午茶套餐、迎賓朱古力乙份及延遲退房至下午2時。如果想一家大小或一班朋友入住，亦有四人套房供應，可免費升級至雙卧室四人海景套房，同樣包歐陸式早餐及悠閒下午茶套餐、迎賓朱古力乙份及延遲退房至下午2時。

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九龍海灣酒店 地址：紅磡灣紅鸞道8號 電話：2186 9036

【16】8度海逸酒店 —— 超抵套票包復活節下午茶

酒店推出多個復活節食住套票優惠，當中最抵莫過於下午茶套餐計劃，可以歎迷你燕窩葡撻、朱古力復活蛋、復活節杯子蛋糕、煙三文魚金文畢芝士開邊三文治等美食，兩位成人可以免費帶一位5歲或以下小童入住，入住期間可參加甜品烘焙班。

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8度海逸酒店 地址： 土瓜灣九龍城道199號 電話： 2126 1988

【17】愉景灣酒店 —— 歎自助午餐、免費水墨畫工作坊

酒店推出「復活節‧藝術住宿計劃」，入住山景客房一晚，可享用自助早餐及復活節自助午餐，任食一系列應節美食，包括復活節彩虹蛋糕，胡蘿蔔蛋糕、賓尼兔栗子籃等。還可參加著名水墨畫畫家陳紫君老師教授的水墨畫工作坊，繪畫應節小動物。

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愉景灣酒店 地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號 電話：2295 8288

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