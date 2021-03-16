撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-16 15:55

日本無印良品（MUJI）近年的商品種類愈來愈多元化，成為很多人購買家居雜貨的必到之地！不過你又知不道，原來無印良品的人氣商品背後，不少都曾經歷過無數次改良，推出市面後更搖身一變成為引起熱議的超人氣商品？

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（《所JAPAN》節目截圖）

日本電視節目《所JAPAN》早前介紹4款無印良品的隱藏好物，它們的共通點就是全部都曾經歷過一次「秘密改良」，究竟它們與市面上售賣的同款商品有甚麼分別？

（《所JAPAN》節目截圖）

日本無印良品有超過7,500款不同商品，種類含蓋家具、食品、衣飾、生活雜貨，今次介紹的這4款商品分別是室內拖鞋、不銹鋼壓薯器、不銹鋼湯杓及兩用鈕扣縮骨雨傘，當中無印良品的室內拖鞋改動的地方僅一厘米，就有超驚人的效果，節目實測連打筋斗也不易鬆脫？👇👇👇即按下圖看4大MUJI隱藏好物的改良秘密👇👇👇

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