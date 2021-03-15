撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-15 16:44

隨著智能手機普及，現代人無時無刻都是「機不離手」，沒有手機就好像與全世界脫節一樣，已成為人們的生活必需品。但是，你有想過為甚麼自己總是會不自覺地開始滑手機？早前，日本電視節目邀請精神科醫生解答關於沉迷玩手機的迷思，原來只要根據7個日常生活習慣，就可以知道自己是否患有「手機依存症」！各位正在低頭看手機的你，又中了幾多項？

你一日會花多少時間使用手機嗎？早前，日本電視台綜藝節目《世界一受けたい授業》請來瑞典精神科醫生兼暢銷書作家Anders Hansen，解構現代人沉迷玩手機的真正原因！在這之前，先來讓我們用7個問題來測試有沒有患上「手機依存症」！

👇👇7條問題測你是否患有「手機依存症」👇👇

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在日常生活中，經常會不自覺拿出手機漫無目的地打開不同頁面瀏覽，到底為甚麼人們會沉迷玩手機？原來「元兇」正隱藏在我們的身體裡面！如果不想自己的生活被手機支配，甚至影響睡眠質素，Anders Hansen建議在手機屏幕上做一件事，即可有效縮短使用手機的時間！👇👇👇即按下圖看專家分析！👇👇👇

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同場加映：2021日本文具賞10件文具解構

「日本文具大賞」是日本文具界一年一度的盛事，早前第9屆「日本文具大賞2021」終於公怖結果，今年邀請來自11間著名文具店的專家，為超過千款入圍文具在外觀和功能等各方面進行評分，選出5大部門的得獎者，每款文具都各具心思，即看有沒有各位文具控鎖定的心水好物！

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今次奪得大賞的這一款墨水筆究竟有甚麼過人之處？即睇全文：2021日本文具賞10件文具解構 得獎鉛芯筆香港買到 大奬超有創意