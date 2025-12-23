深圳南山酒店12間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值

深圳南山酒店推介2026！北上旅遊除了福田、羅湖東門等，深圳南山都有不少平價抵住酒店，記者整理10大深圳南山住宿，當中涵蓋靚裝修的新酒店、度假酒店等，最近2分鐘就可以到南山地鐵站，而且鄰近南頭古城、民俗村、世界之窗等景點，最平人均$123起！另外亦可以留意深圳新酒店推介、福田酒店推介、 東門酒店推介！仲可以留意Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂深圳南山酒店！ （文章內提及之價錢以官網為準）

深圳南山酒店推介【1】深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）

深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）於2025年開幕，鄰近深圳美食匯及海上世界，來往深圳灣口岸車程約20分鐘。酒店共有369間客房，房間設有大面積落地窗，坐擁無敵山景！酒店同時配備室外游泳池、健身室、酒吧、餐廳、免費私人停車場等設施。

深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）

房價：人均HK$370起（商務大床房）

地址：深圳南山區蛇口龜山路8號

交通：海上世界站步行7分鐘

深圳南山酒店推介【2】深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）

深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）於2025年8月全新開幕，坐落於科技公園旁邊，鄰近深圳大學。酒店擁有169間客房，房內以現代風格設計，採光良好，配備落地窗、膠囊咖啡機、冰箱、迷你吧，空間寬敞舒適，部分房間更坐擁海景！酒店同時設有24小時健身中心、2間餐廳及免費停車場。

深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）

房價：人均HK$442起（逸林大床房）

地址：深圳南山區海天一路8號百度國際大廈西塔樓

交通：科苑站步行8分鐘

深圳南山酒店推介【3】香格里拉深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

香格里拉集團旗下的深圳前海JEN酒店於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房，方便不同住客的需要。此外，各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個室內及室外恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

香格里拉深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

房價：人均HKD$409起（特大雙人床單房公寓）

地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號

交通：前灣地鐵站步行6分鐘

深圳南山酒店推介【4】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。不少主客亦給予好評，認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高。另外，酒店旁邊是萬象城，於商場購物之後可以直接步行回酒店，十分方便。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

房價：人均HKD$1042起（雙床間）

地址：深圳市南山區科苑南路2600號

交通：後海地鐵站步行約15分鐘

深圳南山酒店推介【5】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店座落於購物中心深圳灣，而且交通方便，與地鐵2、9、11號線均交匯，徒步到紅樹灣南站只須4分鐘。酒店南接深圳灣濱海帶，可望到海景及對岸的香港，房間開揚，以高雅的綠色為主色調，時尚且予人置身在自然環境之中，相當放鬆。酒店置有Spa、桑拿房、泳池等設施，完成一天的行程後，在晚上也可做做運動放鬆身心。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

房價：人均HKD$912起

地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座

交通：紅樹灣南站步行約4分鐘

深圳南山酒店推介【6】深圳南山新豪方桔子水晶酒店（Crystal Orange Hotel Shenzhen Nanshan Xinhaofang Branch）

深圳南山新豪方桔子水晶酒店（Crystal Orange Hotel Shenzhen Nanshan Xinhaofang Branch）位於南山區中心，距離深圳福田高鐵站、深圳灣口岸等僅需15分鐘車程，酒店旁邊已經是南頭古城、中山公園、荔香公園等，若前往歡樂海岸、世界之窗、歡樂谷等旅遊打卡景點，來回亦只需約10分鐘車程，非常方便！酒店客房方面，主打簡約木系裝潢，由內到外都甚具質感，而且乾淨整潔，酒店內部配備洗衣房、餐廳等，並會提供豐富早餐，性價比超高！

深圳南山新豪方桔子水晶酒店（Crystal Orange Hotel Shenzhen Nanshan Xinhaofang Branch）

房價：人均HKD$255起

地址：深圳南山區深南大道10188號新豪方大廈

交通：福田站約32分鐘車程、南頭古城步行約12分鐘

深圳南山酒店推介【7】深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）

深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）於2021年開業，距離深圳灣公園、深圳灣萬象城、春繭等舉步之遙，往返深圳灣口岸只需大約10分鐘車程，交通便捷。酒店主打現代雅緻風格，裝修精緻，客房環境寬敞，浴室、廁所、衣帽間都各自分隔開，空間感十足，又美又舒適，同時設有浴缸，隨時都可以浸浴。酒店地下停車場提供免費泊車，絕對方便自駕遊人士。

深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）

房價：人均HKD$528起

地址：深圳南山區後海大道2008號

交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約15分鐘

深圳南山酒店推介【8】秋果酒店X（深圳海岸城南山地鐵站店）TRUE GO X Hotel (Shenzhen Coastal City Nanshan Subway Station)

秋果酒店X（深圳海岸城南山地鐵站店）TRUE GO X Hotel（Shenzhen Coastal City Nanshan Subway Station）位於南山中心區， 距離南山地鐵僅需步行約2分鐘，交通方便，酒店臨近深圳海岸城商業圈、世界之窗、歡樂谷、中華民俗村大約12分鐘車程，周邊更有大型百貨商場、深圳書城。酒店以簡約優雅為輕奢型作設計，內部設有咖啡廳、自助早餐等，外部更設有大型停車場，而且房價不貴，是平價之選！

秋果酒店X（深圳海岸城南山地鐵站店）TRUE GO X Hotel（Shenzhen Coastal City Nanshan Subway Station）

房價：人均HKD$174.5起

地址：深圳南山區南山大道1140號

交通：福田站約23分鐘車程、南山地鐵站步行約2分鐘

深圳南山酒店推介【9】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店設計時尚優雅，簡約大氣，客房非常寬敞有貴氣，從落地大玻璃窗可以遠眺美麗海景，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店內部更有泳池、健身室等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

房價：人均HKD$1001.5起

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號

交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約13分鐘

深圳南山酒店推介【10】深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）

深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）位於海濱大道，距離深圳灣公園地鐵站僅步行約11分鐘，從福田高鐵站出發也只需大約16分鐘車程，而且鄰近歡樂海岸心湖、紅樹林濱海生態公園等，更可以連接純白椰林沙灘，在市區都可以享受東南亞海島風情。酒店主打全度假風別墅酒店，客房提供獨立花園及私人獨立泳池， 更可以在室內歎湖景茶歇，環境寬敞， 絕對是假日放鬆心情的好去處，適合一家大小入住！

深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）

房價：人均HKD$1158起

地址：深圳南山區濱海大道2018號

交通：福田站約16分鐘車程、深圳灣公園地鐵站步行約11分鐘

深圳南山酒店推介【11】深圳太子伊敦睿選酒店（Shenzhen Taizi ADEN SELECT Hotel）

深圳太子伊敦睿選酒店（Shenzhen Taizi ADEN SELECT Hotel）位於深圳南山區海上世界，至今已有逾30年歷史，至2019年翻新。酒店客房設計舒適溫馨、寬敞明亮，以溫柔木色及淺色設計。酒店距離海上世界站僅步行6分鐘，地理位置優越，即使前往蛇口郵輪碼頭亦只需約5分鐘車程，可以坐船前往珠海、澳門及香港，極之方便。酒店亦鄰近匯港中心、海岸城購物中心等，方便購物閒逛，吃喝亦不成問題！

深圳太子伊敦睿選酒店（Shenzhen Taizi ADEN SELECT Hotel）

價錢：人均HKD$261.5起

地址：深圳南山區蛇口太子路5號

交通：海上世界地鐵站步行6分鐘

深圳南山酒店推介【12】深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店（RANY Hotel, Nanxin Road, Science and Technology Park, Shenzhen）

深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店坐落於南山新安古城，於2021年才開業，客房設計簡潔大方，空間布局很有設計感，同時提供全智能化體驗，全部可以智能語音控制，方便住客使用！ 此外，酒店地理位置極佳，距離南頭古城地鐵站步行約7分鐘，交通便利， 步行約2分鐘就可到達歡樂頌購物中心，而且鄰近南頭古城、荷蘭花卉小鎮、民俗村、世界之窗、歡樂谷等景點，附近更有不少餐廳及食店，吃喝玩樂一次滿足！

深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店（RANY Hotel, Nanxin Road, Science and Technology Park, Shenzhen）

房價：人均HKD$125起

地址：深圳南山區南新路3056號

交通：福田站約27分鐘車程、南頭古城地鐵站步行約7分鐘

