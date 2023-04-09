深圳區南澳灣酒店民宿，有別於聳立在石屎森林中的摩天大樓酒店，深圳大鵬新區南澳灣一帶，已成為最熱門及夢幻級酒店集中地，或如當地人稱呼為美宿、民宿、別墅，房間倘大，座擁無死角大鵬半島南澳灣海景，如今受到最多旅客及網紅追捧，在社交平台上分享一幅又一幅宛如世外桃源、人間天堂、希臘地中海式的極美圖片，一切真的只發生在深圳大鵬新區南澳灣。

深圳酒店｜15大南澳精選住宿！隱世海景露天風呂 蓮塘口岸去方便

如果在搜尋「南澳」時，要緊記加深圳在前面，因為汕頭有南澳懸，當地有不少酒店也是極美，超具特色，例如「日月凭川」、「九溪島留」、「書野家美學民宿」、「檸檬墅」等。今次集中探索深圳市龍崗區，大鵬新區南澳街道一帶的酒店、美宿，整遍區域讓人有種富裕、貴氣、雅致的住宿感及度假感覺，鄰近遊覽景點例如有楊梅坑、酒吧美食街、南澳海味乾貨市場、南澳第一沙灘等。以下精選15間美宿，大多數贈送早餐、下午茶，部分有自家車位，內外設計非常用心，幽雅出塵解壓的氣息，實在令人響往，不禁叫人驚訝︰「這裡真是深圳嗎？」

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深圳酒店【1】偏方．山海原著度假民宿

酒店坐擁無敵海景，特大落地玻璃窗，看夕陽一流，露台的視野非常好。房屋特大，有不同風格及色調的房間，少女粉紅、時尚墨綠、陽光橙黃等簡潔舒適。到店有早餐、下午茶貼心準備，並有自己停車位，價格連稅後HK$725起（只供參考）。

偏方．山海原著度假民宿（圖片︰trip.com）

偏方．山海原著度假民宿

地址︰大鵬新區海濱南路33號海貝灣度假村G9棟

預訂方法：Trip.com

以下4間均為「蜜悦系」酒店，名稱與風格相近。

深圳酒店【2】蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

遠離市區的車水馬龍及喧囂，安靜地享受如詩如畫的地方。入住包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服，價格連稅後HK$776起（只供參考）。

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（圖片︰Trip.com）

深圳酒店【3】蜜悅深圳聖托里尼海景度假美宿

依山而建的房子，錯落有致，有一種去了外國的感覺，有20分鐘免費拍攝服務，適合愛拍照打卡人士，酒店服務貼心，但車位不太夠，路況有點狹窄，價格連稅後HK$662起（只供參考）。

蜜悅深圳聖托里尼海景度假美宿外觀（圖片︰Trip.com）

蜜悅深圳聖托里尼海景度假美宿

地址︰深圳市龍崗區海濱南路33號e11-e12棟

預訂方法：Trip.com｜Klook｜永安旅遊

深圳酒店【4】蜜悅深圳波西塔諾懸崖海景美宿

懸崖海景超美的，房間的視角無敵，乾淨漂亮舒適，民宿體驗感好。蜜悅系酒店同樣包早餐、下午茶、攝影服務、車位，價格連稅後HK$669起（只供參考）。

蜜悅深圳波西塔諾懸崖海景美宿（圖片︰Trip.com）

蜜悅深圳波西塔諾懸崖海景美宿

地址︰深圳市龍崗區南澳街道南隆社區海濱南路33號B2棟

預訂方法：Trip.com｜Klook｜永安旅遊

深圳酒店【5】蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿

濃濃海島風情的民宿，海景超絕了！房間設計舒服，管家貼心熱情。蜜悅系酒店同樣包早餐、下午茶、攝影服務、車位。很近海鮮街，吃飯方便，價格連稅後HK$1171起（只供參考）。

蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿外觀（圖片︰Trip.com）

蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道南隆社區富民路150號101

預訂方法：Trip.com｜Klook

深圳酒店【6】深圳苫也·不若林民宿

簡約而舒適，糅合禪味及寂侘風格的房間設計，風吹樹葉與鳥鳴構成愜意的背景，整個環境都令人放鬆舒暢。早上吃完早餐可去泳池游泳或附近行山，伴手禮有香薰蠟燭，價格連稅後HK$1643起（只供參考）。

深圳苫也·不若林民宿（圖片︰Trip.com）

深圳苫也·不若林民宿

地址︰深圳市龍崗區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

預訂方法：Trip.com｜Klook

深圳酒店【7】深圳苫也閲夕島民宿

位置不太好找，但酒店房間、餐廳的景色極為漂亮，日落美景超浪漫，一片庸懶舒適的自在感，房間配置周到，餐廳菜餚也不錯，價格連稅後HK$2558起（只供參考）。

深圳苫也閲夕島民宿（圖片︰Trip.com）

深圳苫也閲夕島民宿

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道海濱南路33號海貝灣度假區E15棟101室

預訂方法：Trip.com｜Klook

深圳酒店【8】趣墅HAJANA

一片彩色小屋民宿區，主打古巴風情，樓房因歷史較久而有點古樸陳舊風味。離海很近，清楚聽到海浪拍打的聲音。住客最好自攜叉電線、充電頭，房間含早餐非自助，米粥、蒸餃之類，價格連稅後HK$433起（只供參考）。

趣墅HAJANA（圖片︰Trip.com）

趣墅HAJANA

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道水頭沙社區188號

預訂方法：Trip.com｜Klook

深圳酒店【9】一粟懸崖海景酒店

寵物友好酒店，望海視野開闊，極適合度假放鬆，位置方便但安靜，房間風格摩登時尚，有雙人精品下午茶供應，價格連稅後HK$1714起（只供參考）。

一粟懸崖海景酒店（圖片︰Trip.com）

一粟懸崖海景酒店

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道南隆海濱南路33號F1棟101

預訂方法：Trip.com

深圳酒店【10】熹遇．見Hey Villa

私人別墅風，幽幽的清雅感，貫徹侘寂風，身心仿如得到療癒，房間舒服乾淨，設計風格很用心，有點像泰國度假酒店，管家服務周到，價格連稅後HK$1311起（只供參考）。

熹遇．見Hey Villa（圖片︰Trip.com）

熹遇．見Hey Villa

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區海濱南路33號南龍小區C3棟

預訂方法：Trip.com

深圳酒店【11】深圳耘境·見山精品民宿

環境靜美，色調風雅，附近是青草碧綠的氣息，房間很大很舒適，民宿備沉香，體驗靜謐解壓感覺，部分房間設茶室，適合愛嫻靜的旅客，價格連稅後HK$1187起（只供參考）。

深圳耘境·見山精品民宿（圖片︰Trip.com）

深圳耘境·見山精品民宿

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道地質公園路上橫崗村66號

預訂方法：Trip.com｜永安旅遊

深圳酒店【12】深圳楹諾．小半灣

寵物友好酒店，吸引很多民宿愛好者前來打卡，房間風格唯美簡約，燈光和綠植配合和諧。由於是舊房改造，每個房間有非常多的戶外空間，隔音不太好，價格連稅後HK$1917起（只供參考）。

深圳楹諾．小半灣外觀（圖片︰Trip.com）

深圳楹諾．小半灣

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101

預訂方法：Trip.com｜Klook

深圳酒店【13】白房子·深圳南澳沙灘海景美宿

在南澳第一海灘邊上，南澳灣較實惠的民宿，性價比不錯，環境優美清幽，衛生乾淨，管家服務周到，價格連稅後HK$522起（只供參考）。

白房子·深圳南澳沙灘海景美宿（圖片︰Trip.com）

白房子·深圳南澳沙灘海景美宿

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區水頭沙銀沙路3號7室

預訂方法：Trip.com

深圳酒店【14】空與海美宿

文藝清新的設計風格，房間大，景觀好，管家服務貼心，樓下是沙灘，鄰近海鮮街，價格連稅後HK$1478起（只供參考）。

空與海美宿（圖片︰Trip.com）

空與海美宿

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號

預訂方法：Trip.com

深圳酒店【15】故里攬月民宿（深圳較場尾海景花園店）

房間是汪洋大海景，裝修簡潔清新，外面有草地、泳池，出門是沙灘，門口可停車，管家服務好，附近有不少餐廳，價格連稅後HK$1289起（只供參考）。

故里攬月民宿（深圳較場尾海景花園店）（圖片︰Trip.com）

故里攬月民宿（深圳較場尾海景花園店）

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道較場尾路69號101

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