深圳南澳酒店推介2026｜位於深圳東南部的小漁港。雖然與香港的東平洲隔海對望，不過當地依然保留了特色的漁村風貌。隨著近年當地市政府大力推動南澳地方的發展，當地已成為了最熱門及夢幻的酒店集中地，同時南澳的景點動靜皆宜，絕對是市民周末周日放假時的好去處。

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南澳月亮灣是天然的避風塘，因呈月牙形而得名，具有濃厚的漁家風情。（資料圖片）

深圳南澳酒店推介【1】偏方．山海原著度假民宿（Yuanfang Shanhai Yuanzhu Holiday Meisu）

酒店坐擁無敵海景，特大落地玻璃窗，看夕陽一流，露台的視野非常好。房屋特大，有不同風格及色調的房間，少女粉紅、時尚墨綠、陽光橙黃等簡潔舒適。到店有早餐、下午茶貼心準備，並有自己停車位，適合香港自駕遊。於Agoda網站中獲得9.4/10分超高整體評分。另外，酒店亦鄰近多個景點，包括駕車13分鐘即到南澳國家地質公園，可以觀賞到獨特的火山遺跡和海岸地貌景觀，適合父母帶子女來一趟地理生態遊。

偏方．山海原著度假民宿

價格：人均HKD$280.5起

地址：深圳大鵬新區海濱南路33號海貝灣度假村G9棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳南澳酒店推介【2】蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿（Miyue ·Shzhen Positano Cliff Seaview Beauty Hotel）

坐落於懸崖之上，猶如置身在意大利風情小鎮波西塔諾，將絕美的藍白海景，大地色的巖石空間、牆壁紋理感，彷彿身臨其境，處處都充滿神秘感。巖石花園、Lounge Bar、海邊户外餐廳滿足了對度假的美好想象。酒店於Trip.com的評分中獲得4.9/5高分，有網民表示，客房的環境衞生，令人放鬆，而且客戶可以欣賞到無敵大海景，步行10分鐘就可以到達藍寶石沙灘。

蜜悅深圳波西塔諾懸崖海景美宿

價格：人均HKD$256.5

地址：南澳街道南隆社區海濱南路33號海貝灣度假村F8棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳南澳酒店推介【3】蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Miyue · Shenzhen Blue and White Saint Island Cliff Hot Tub Boutique Stay）

遠離市區的車水馬龍及喧囂，安靜地享受如詩如畫的地方。藍白聖島外觀整體宛如白色純凈的宮殿一樣，簡潔的線條恰到好處地勾勒着這片純凈之地。分為L、J、K三棟，房間整體採用低飽和的色調。入住酒店包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Miyue · Shenzhen Blue and White Saint Island Cliff Hot Tub Boutique Stay）

價格：人均HKD$278起

地址：海濱南路33號D2棟101室

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳南澳酒店推介【4】蜜悅．深圳聖托里尼海景度假美宿（Miyue · shenzhen Santorini Sea View Resort）

依山而建的房子，錯落有致，有一種去了外國的感覺。設計風格融入現代主義的簡約和希臘傳統的建築元素與樸靜的自然風光相互呼應。於Trip.com網站中獲得4.9/5的評分，有入住的網民表示，客房的浴池正正處於露台，可以一邊浸浴一邊欣賞迷人的日落景致。另外，酒店亦提供管家，可以針對每個客人的需要提供協助。每間客房的客人亦有20分鐘免費拍攝服務，適合愛拍照打卡人士，酒店服務貼心。

蜜悅．深圳聖托里尼海景度假美宿

價格：人均HKD$213

地址︰深圳市龍崗區海濱南路33號e11-e12棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約10分鐘

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深圳南澳酒店推介【5】蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿（Miyue · ShenZhen Monemvasia Sea View Resort）

濃濃海島風情的民宿，海景超絕了！房間設計舒服，管家貼心熱情。另外，客房一樣可以看到絕美的海景，而酒店更將一樓的區域都分配給了公共空間，獨立接待區、whisky酒吧。室內的餐桌與室外的蔚藍大海相接，鼓勵人們走出房間，享受明媚的陽光和海風的親撫。蜜悅系酒店同樣包早餐、下午茶、攝影服務、車位。很近海鮮街，吃飯方便。於Trip.com網站同樣獲得4.9/5高分，不過有網民認為酒店的位置不方便，有意入住的市民宜自行駕車前往。

蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿

價格：人址HKD$349

地址：南澳街道南隆社區富民路150號101

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約20分鐘

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深圳南澳酒店推介【6】苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）

簡約而舒適，糅合禪味及寂侘風格的房間設計，刻意融入自然的空間中營造侘寂美學，呈現出靜謐安逸的度假氛圍。在風吹樹葉與鳥鳴構成愜意的背景，整個環境都令人放鬆舒暢。早上吃完早餐可去泳池游泳或附近行山，伴手禮有香薰蠟燭。部分客房還設有私人泳池、泡池、客廳以及開放式廚房。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有網民表示客房環境幽靜，而且設有游泳池，後山的龍眼亦提供體驗採摘。

深圳苫也·不若林民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）

價格：人均HKD$490.5起

地址︰深圳市龍崗區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約10分鐘

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深圳南澳酒店推介【7】深圳苫也閲夕島民宿（苫也·深圳閲夕島海景民宿（Sanye· Shenzhen Yuexi Island Seaview Homestay）

位於海貝灣度假區，每一間客房都擁有無敵一線海景。客人可以在露台享受到美麗的日落景致。而酒店擁有一個露台懸崖餐廳。用色方面，酒店的設計師採用了大膽的彩色設計，刺激眼球之餘，同時期望在平靜的生活中增添繽紛的色彩。不過酒店的位置不太好找。於Trip.com網站中獲得4.8/5評分，網民表示最值得讚賞的地方，除了地方衞生潔淨之外，客人亦可以經斜坡前往籃寶石海灘。

深圳苫也閲夕島民宿

價格：人均HKD$649.5起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道海濱南路33號海貝灣度假區E15棟101室

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約15分鐘

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深圳南澳酒店推介【8】深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

酒店位於大鵬半島南澳沙灘，有「中國最美八大海岸之一」的美譽，而它由一片彩色小屋民宿區組成，主打古巴風情，樓房因歷史較久而有點古樸陳舊風味，設有83間獨立的一線海景客房，附近設有酒館、咖啡館及餐廳。離海很近，清楚聽到海浪拍打的聲音。不過，住客最好自攜叉電線、充電頭。另外，房間含早餐惟非自助，提供米粥、蒸餃之類。於Trip.com獲得4.2/5的評分，其中環境及服務均獲得最高分，不過有網民表示，酒店的房間外不設電梯，故住客需要特別留意。

趣墅HAJANA

價格：人均HKD$141.5起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道水頭沙社區188號

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳辦事處公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳南澳酒店推介【9】深圳一粟懸崖海景酒店（Shenzhen Yisu Cliff Seaview Hotel）

酒店位於懸崖邊，而所有客房都可以欣賞到一線海景，最多270度無障礙觀海。而且酒店更是一所寵物友好酒店，店內更飼養了一隻羊駝。極適合適度假放鬆，位置方便但安靜，房間風格摩登時尚，有雙人精品下午茶供應。於Trip.com獲得4.7/5的評分，網民表示房間衞生潔淨，而且位置一流，酒店的職員亦好客有禮。惟有網民投資訴洗手間的面積太小不方便。

一粟懸崖海景酒店

價格：人均HKD$619.5起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道南隆海濱南路33號F1棟101

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約17分鐘

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深圳南澳酒店推介【10】HEY VILLA·熹遇見·花園私湯別墅（深圳南澳第一沙灘店）（HEY VILLA.Garden Private Hot Spring Villa (Shenzhen Nanao First Beach Store)）

酒店以私人別墅風設計，幽幽的清雅感，貫徹侘寂風，自然質地與大地色調的風格特點，身心仿如得到療癒，房間舒服乾淨，有點像泰國度假酒店，管家服務周到。另外，客房設有私湯泡池、私人花園等。於Trip.com獲得4.8/5的評分，當中衞生及服務都獲得4.9的分數，有不少網民都稱讚酒店設有管家服務，而且大露台望海景景致一流，硬件上亦十分吸引，惟酒店近海，容易吸引蚊蟲。

HEY VILLA·熹遇見·花園私湯別墅（深圳南澳第一沙灘店）

價格：人均HKD$400起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區海濱南路33號南龍小區C3棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約16分鐘

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深圳南澳酒店推介【11】深圳耘境·見山度假美宿（Doesli Hotel）

酒店位於大鵬新區七娘山腳下，環境靜美，色調風雅，附近是青草碧綠的氣息，房間很大很舒適。另外部分房間設茶室，適合愛嫻靜的旅客。所有客人均含雙份本地特色早餐、雙份精緻應季下午茶，另備有水果和飲品。於Trip.com網站中獲得4.8的評分，不少網民都認為酒店的環境整潔舒適，幽雅和安靜，最適合休閑放鬆，而且設有管家服務，貼心的服務令人滿意。

深圳耘境·見山度假美宿

價格：人均HKD$348.5起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道地質公園路上橫崗村66號

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「新大公交總站」下車，轉乘M423路至「地質公園路中」下車，步行1分鐘

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深圳南澳酒店推介【12】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Homestay Shenzhen）

寵物友好酒店，吸引很多民宿愛好者前來打卡，房間風格唯美簡約，燈光和綠植配合和諧。由於是舊房改造，每個房間有非常多的戶外空間。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民都讚賞酒店旁邊的沙灘水清沙幼，而且人少。客房方面，所有房間都可以看到無敵大海景。酒店職員的貼心服務亦贏得不少網民的讚賞。另外，酒店設有洗衣服務，供客人使用。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿

價格：人均HKD$631起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101

交通：由蓮塘口岸出發轉乘地鐵8號線至鹽田港西站再乘坐高快巴士26號，至「大鵬中心」站下車轉乘B983號線，至「大澳灣」站下車，步行1分鐘

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深圳南澳酒店推介【13】白房子·深圳南澳沙灘海景美宿（White House Shenzhen Nan'ao Beach Seaview guesthouse）

在南澳第一海灘邊上，南澳灣較實惠的民宿，性價比不錯，環境優美清幽，衛生乾淨，管家服務周到，開業只有短短一年就已經吸引不少市民到酒店打卡。所有房間都可以看到無遮擋全海景。另外，酒店另一大亮點就是離沙灘十分近，而且房間內全景無柱玻璃景，絕對適合打卡留影。入住的客人亦包海景邊享用峇里島同款漂浮早餐！於Trip.com網站中獲得4.8/5的高分，有網民表示酒店職員的細心服務令印象加分不少，而且附近亦設有西餐廳，味道方面獲網友的高度推薦。

白房子·深圳南澳沙灘海景美宿（White House Shenzhen Nan'ao Beach Seaview guesthouse）

價格：人均HKD$214.5起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區水頭沙銀沙路3號7室

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳辦事處公交站」下車，步行約11分鐘

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深圳南澳酒店推介【14】空與海美宿（Air and Haimei Suites）

位於南澳第一沙灘，緊鄰沙灘和大海。外觀是一棟奶白色建築，浪漫的弧形門窗別有情趣。內部走文藝清新的設計風格，房間大，而且景觀好，可以在露台一邊欣賞一線海景一邊浸浴。管家服務貼心也是加分位。於Trip.com更獲得4.9/5的評分，當中服務更獲得滿分，有網民欣賞全房間設備都是聲控，附近的西餐廳的美食同樣吸引人，不過消費就略高，訂房前不妨留意。

空與海美宿

價格：人均HKD$411起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳辦事處公交站」下車，步行約11分鐘

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深圳南澳酒店推介【15】深圳故里攬月海景別墅（較場尾海景花園店）（Shenzhen Guli Lanyue Seaview Villa (Jiaochangwei Seaview Garden Branch)）

房間是汪洋大海景，裝修簡潔清新。酒店設雙床房及大床房，最多可容納44人，適合多個家庭一同旅行！外面有草地、泳池，門口可停車，管家服務好，附近有不少餐廳。步出酒店約50米即到達沙灘。於Trip.com獲得4.9/5分。網友欣賞酒店的設計風格簡約，而且是寵物有善酒店，衞生環境亦令人滿意，包早餐，另外樓下亦有咖啡提供。離海邊極近，住客可步行直到沙灘。

故里攬月民宿（深圳較場尾海景花園店）

價格：人均HKD$208.5起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道較場尾路69號101

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路，至「中國農科院深圳基因組所」站下車，轉乘M47號公車，至「較場已西站」下車，步行3分鐘。

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