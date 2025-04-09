北上｜港男即日來回深圳　做漏1事遭海關截查　被罰$2200發警世文

港男北上即日來回因忘記做一件事而被罰款，更差點要上法庭。他在小紅書上分享自己的「血淚教訓」，並提醒香港人如果離境不超過24小時，記得要多做一步才可以避免被罰款。網民紛紛表示不知道相關法例規定，感謝港男的無私分享。



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港男北上即日來回忘做1事 被罰$2200更差點上法庭

一位港男在小紅書上分享，指早前到深圳見客，路過深圳的時候亦買了一瓶酒（約$400），並於即晚回港。豈料在回港過關時被香港海關截停抽查，海關人員詢問他何時於香港離境，港男表示在當日上午。海關人員隨即把港男帶到小房間，並開始搜身及搜查隨身行李。

其後海關人員向他解釋，由於港男離境不超過24小時，帶烈酒回港需要申報，如今他已經違反法例。他引述海關人員表示，處理方式有兩種，一種是上法庭後再繳交罰款，另一種是直接繳交罰款，而港男則選擇後者。

他又引述海關人員補充道，部門需要向警方、入境處等多個部門核實其有無任何不良紀錄才可以讓港男直接交罰款，如有不良紀錄就須上法庭。在反覆核實後，港男最後被罰款$2,000及繳交5倍酒稅（即約$200）。

港男慶幸買得夠平才罰得少 網民：酒這個還真不知道

港男指他很慶幸自己買的酒很便宜，因此罰款並沒有很多，就當是買了一瓶好酒。他亦提醒即日來回的港人如果買酒回港要記得申報。

港男發文後引來討論，有不少網民指只知道香煙的規定，並不知道酒也需要申報，亦有網民表示「好想知道這個規定的原因和理由是啥」，亦有人表示條例只適用於香港人，如果有外國護照只要出入境都用護照是不受限於24小時。

持香港身份證旅客須離港不少於24小時才可獲豁免

根據香港海關網頁資料，香港進口或出口貨物均毋須繳付任何關稅，只有四類應課稅品需要繳稅，包括酒類、煙草、碳氫油類及甲醇。

凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶1升在攝氏20度的溫度下量度所得酒精濃度以量計多於30%的烈酒進入香港，供其自用用途。持香港身份證的旅客，則必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免數量。

旅客如攜帶超逾豁免數量的飲用酒類入境，應使用紅色通道向海關人員申報。若管有而超逾免稅優惠數量的應課稅品不向海關人員作出申報，或作出虛假或不完整的申報，可遭檢控，最高罰款1,000,000元及監禁2年。

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