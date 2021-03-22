撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-22 16:09

日本電視節目《サタデープラス 》早前請來家電達人，介紹日本知名品牌BRUNO最值得入手的5款「懶人家電」！除了大家非常熟悉的多功能電熱鍋，還有具備「一物五用」功能的入廚神器，以及露營及戶外活動必備的工具，即拉落下文看達人有甚麼推介！

立即提名「最強食玩買熱點」即賺高達488「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍，快啲參加啦！

（《サタデープラス 》截圖）

早前，日本電視節目《サタデープラス 》請來擁有「家電製品顧問」資格的演員奈津子，推介人氣品牌BRUNO的5款實用家電，每款用途廣泛之餘用法也非常簡單，最適合繁忙的都市人！今次推介的5款家電包括「一物五用」的下廚神器、露營和戶外活動必備的貼心工具等等，而大家最熟悉的平底電熱鍋竟然並非第一位？

（《サタデープラス 》截圖）

👇👇即按下圖看BRUNO懶人必備家電TOP 5！👇👇

+ 32 + 32 + 32

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：無印良品4款商品小心思大改良！

日本無印良品（MUJI）近年的商品種類愈來愈多元化，成為很多人購買家居雜貨的必到之地！不過你又知不道，原來無印良品的人氣商品背後，不少都曾經歷過無數次改良，推出市面後更搖身一變成為引起熱議的超人氣商品？

👇👇👇即按下圖看4大MUJI隱藏好物的改良秘密👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

無印良品的縮骨遮原來有一大貼心設計？即看全文：無印良品4款商品小心思大改良！雨傘超窩心 拖鞋改動1cm效果驚人