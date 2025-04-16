廣州熱雪奇蹟懶人包｜新手都得！滑雪場9大必玩　交通＋門票攻略

廣州熱雪奇蹟懶人包｜廣州熱雪奇蹟（原名：廣州融創滑雪世界）擁有多條不同程度的滑雪道和娛樂區，完美還原戶外滑雪體驗，自開幕以來便深受歡迎。想親身體驗的朋友，以下廣州融創滑雪世界的門票、交通、鄰近酒店、9大必玩特色等詳情，就要提早Bookmark了！



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廣州熱雪奇蹟｜佔地7.5萬平方米 華南地區最大的滑雪場

廣州熱雪奇蹟（原名：廣州融創滑雪世界）位於廣州市花都區北部的廣州融創文旅城內，為目前華南地區最大的室內冰雪場館。場地面積達7.5萬平方米，比香港大球場還要大。此外，滑雪場的室內溫度保持在-6至-4度，且可容納3,000名遊客。

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廣州熱雪奇蹟｜購票小貼士 新手滑雪可選3小時門票

熱雪奇蹟分為娛雪區和滑雪區，2個區域分開售票。滑雪區再細分為3小時滑雪、4小時滑雪、不限時滑雪，建議初學者可選3小時初級滑雪門票先練練習。若想同時體驗滑雪和娛雪，可選擇4小時（滑雪+娛雪）通玩門票。門票已包含裝備，以及大小同價。

裝備尺寸參考：

雪服：最小的碼數為70cm，最大的碼數是220cm；

單板鞋：最小為27碼，最大為48碼；

雙板鞋：最小為20碼，最大為49碼；

娛雪鞋：最小為20 碼，最大為47碼。



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廣州熱雪奇蹟｜3大交通方法

廣州熱雪奇蹟交通方法【1】高鐵＋的士

如果想以最快的速度到達廣州，高鐵便是不二之選。大家可在香港西九龍高鐵站上車，前往廣州東站，再轉乘內地高鐵至廣州北站，然後截的士或用手機App Call車前往，全程約2小時。

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廣州熱雪奇蹟交通方法【2】高鐵＋廣州東環城際綫

另一個方法較為省錢，大家可在香港乘高鐵前往廣州東站，再轉乘內地高鐵至廣州北站，然後步行至花都站乘搭「廣州東環城際綫」，於花城街站A出口下車。

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廣州熱雪奇蹟交通方法【3】環島中港通巴士

乘坐環島中港通巴士於花都新世紀酒店下車，之後轉乘的士，約15分鐘便可到達。優點是巴士的上車點較多，港九新界都可上車，而且換乘次數較少，不過行車時間約需3至4小時，但相對較為方便。

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廣州熱雪奇蹟｜必玩9大推介

廣州融創雪世界分為兩大區域，包括滑雪區及娛雪區，場內設有不同難度的滑雪道及冰上活動，無論是新手還是老手也能樂在其中，以下9大玩樂設施推介給大家！

廣州熱雪奇蹟必玩推介【1】滑雪區——設5大難度 新手可於小熊道練習

廣州熱雪奇蹟滑雪區為全球第2大的室內滑雪場，面積約為杜拜室內滑雪場的3倍。滑雪道劃分成5大區域，分別是小熊道、企鵝道、雪兔道、穈鹿道及老虎道，各有不同的難度，坡度從7°到21°都有，平均寬度35米，覆雪厚度常年保持在50厘米左右。

而大家可因應自己的程度選擇滑雪道，另外亦提提大家，小熊道和雪兔道較多新手，比較多「魚雷」（即沒法控制速度、橫衝直撞的人），因此大家滑雪時僅記注意安全。

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以下為各滑雪道的難度參考：

小熊道：雙板練習道，全長70米，平均坡度為8度，整體滑行速度較緩慢。

適合：初級、零基礎玩家



企鵝道：單板練習道，較一般的單板練習雪道稍陡，全長70米，平均坡道為13.6度。

適合：中級、單板練習的玩家



雪兔道：最受歡迎的雪道，全長300米，平均坡道為11.8度。

適合：中級、學習控速控彎的初學者



糜鹿道：全長230米，平均坡道為18.8度，上半段和下半段有不同地型，可體驗雪道變化的樂趣。

適合：中高級者



老虎道：全長近220米，平均坡度為20.8度，為所有滑雪中坡度最高。

適合：高級進階玩家



廣州熱雪奇蹟必玩推介【2】滑雪區——國內首創的混搭索道 Chill住睇雪景

除了滑雪道外，滑雪區內的中高級滑雪道中，亦設有國內首創的混搭索道，有吊椅及吊籃2款座艙，讓大家可以在上空俯瞰雪地的美景，感受被冰天雪地包圍的浪漫氣氛。

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廣州熱雪奇蹟必玩推介【3】娛雪區——雪上飛碟

大家可坐上飛碟狀的充氣雪圈，感受從雪山頂飛馳而下的速度和快感。但要留意，項目限制體重在90公斤以下的人，而1.2米以下的兒童需由成人陪同遊玩。

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坐上飛碟狀的充氣雪圈，感受從雪山頂飛馳而下的速度和快感。（熱雪奇蹟官網圖片）

廣州熱雪奇蹟必玩推介【4】娛雪區——冰上碰碰車

顧名思義就是雪地上的碰碰車，但有別於一般在硬地上的碰碰車，冰上碰碰車有光滑的雪地加持，滑行起來更有快感，是娛樂區內較受歡迎的項目之一！

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廣州熱雪奇蹟必玩推介【5】娛雪區——探險步道

玩家需在懸掛於高空的步道上步行至終點，過程中需手腳兼用，考驗你的速度、力量和毅力，充滿挑戰性和成功感！提提大家，參加者需高於1.4米、體重小於100公斤；16歲以下人士須由成人在現場監護。

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廣州熱雪奇蹟必玩推介【6】娛雪區——冰上自行車

冰上自行車為合家歡的設施，參加者可在光滑的冰面上踩單車，享受在雪地上滑行的樂趣。該設施的身高需為1米以上。

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廣州熱雪奇蹟必玩推介【7】娛雪區——飛躍冰川

飛躍冰川為首個室內滑雪館的「同向雙溜索」，長達83米，高約10米，可體驗從白雪皚皚的上空中急速橫跨滑雪場的快感。身高限制於1米4至1米85之間，體重須在40至90公斤內，以及年齡12歲或以上的參加者。

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同向雙溜索長達83米，高約10米。（熱雪奇蹟官網圖片）

廣州熱雪奇蹟必玩推介【8】娛雪區——冰滑梯

冰滑梯全長60米，分為小型和大型滑梯。小型滑梯要求1.2米以下需要成人陪同遊玩；大型冰滑梯限1.2米以上的參加者。大家可一邊欣賞雪場美景，一邊感受從頂端瞬間滑落的衝刺感。

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廣州熱雪奇蹟必玩推介【9】娛雪區——花海雪圈

參加者可坐上飛碟充氣雪圈，從兩側佈滿鬱金香的雪道上飛馳而下，享受浪漫與刺激的快感。身高需求必須要1.2米或以上。

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廣州熱雪奇蹟｜酒店推介

廣州熱雪奇蹟附近有不少高性價比的酒店，如計劃在廣州多玩兩天，以下3間酒店鄰近廣州熱雪奇蹟，而且配套完善，是不錯的選擇。

更多廣州酒店推介：

廣州酒店推介【1】廣州融創施柏閣酒店（Steigenberger Guangzhou）

廣州融創施柏閣酒店（Steigenberger Guangzhou）是廣州3大滑雪酒店之一，鄰近廣州熱雪奇蹟、廣州融創文旅城、廣州融創水世界、廣州融創體育世界等熱門景點，如果想體驗室內滑雪場、碰碰車、超大型室內水上樂園等就一定要下榻這家酒店！此外，酒店設計風格以嶺南民國時期的民居為主調，客房融合西方近代美學，全部客房均設有陽台及不同規格的電源插座，坐擁湖景或城景。雖然酒店沒有太多休閒娛樂設施，但地理位置極佳！

廣州融創施柏閣酒店（Steigenberger Guangzhou）

房價：人均HKD$344起（高級城景雙床房）

地址：廣州花都區鳳凰北路73號

交通：馬鞍山公園地鐵站車程10分鐘

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廣州酒店推介【2】廣州融創堇山酒店（Sunac Mauve Hill Hotel Guangzhou）

廣州融創堇山酒店（Sunac Mauve Hill Hotel Guangzhou）是廣州3大滑雪酒店之一，坐落於廣州融創文旅城內，附近就是廣州熱雪奇蹟、廣州融創水世界、廣州融創樂園等娛樂場所，想玩水或滑雪都超方便！酒店設計時尚，大部分房間浴室備有浴缸，浴室間隔為可移動式屏風，可以看著窗外景色泡澡！全部客房的床頭部分附設各規格電源插座及閱讀燈，陽台坐擁湖景或城市景觀。除了方便抵達滑雪場及水上樂園外，酒店亦附設室內游泳池及健身室供免費使用，CP值相當高！

廣州融創堇山酒店（Sunac Mauve Hill Hotel Guangzhou）

房價：人均HKD$227起（高級城景雙床房）

地址：廣州市花都區鳳凰北路69號

交通：馬鞍山公園地鐵站車程11分鐘

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廣州酒店推介【3】廣州花都雲居酒店（Renjoy Hotel Guangzhou Huadu）

廣州花都雲居酒店（Renjoy Hotel Guangzhou Huadu）於2020年開業，提供143間客房，房間採用現代化設計，採用智能房間控制系統，床頭兩邊都設有多個USB插口及電源插座，房間內亦有梳化、工作檯、衣櫃等設備，而且景觀開揚，坐擁城市景色。雖然酒店沒有太多休閒娛樂設施，但亦有提供免費私人停車場、餐廳及健身室等，而且毗鄰大型綜合購物中心及華南區超大的室內滑雪場「廣州熱雪奇蹟」，對於想體驗滑雪的人來說非常方便！

廣州花都雲居酒店（Renjoy Hotel Guangzhou Huadu）

房價：人均HKD$265起（種玉大床房）

地址：廣州花都區鳳凰北路59號福達廣場1棟

交通：花城街火車站步行8分鐘

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