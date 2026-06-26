香港去廣州5大交通方法！高鐵/巴士/船/直通車$45起　最快47分鐘

香港去廣州5大交通方法｜除深圳外，其實由香港去廣州都非常方便，最快47分鐘便可到達。以下5個去廣州的方法介紹給大家，並附上票價、所需時間等詳情，以便大家安排行程時更方便。6月27日起永東巴士更推出全新港島線，新線更設開通優惠，票價由$45起。詳情即睇下文！（票價以官方網站最新公布為準）



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香港去廣州【1】跨境直通巴士——上車地點多、車費便宜

永東巴士新開通3條港島線 推車票優惠$45起

市民由香港去廣州，可以搭乘跨境直通巴士。值得一提，永東巴士於6月27日開通全新港島線，新線更有車票優惠，單程車票僅$45起（原價$65起）；往返車票則$90起（原價$110起）即可經深圳灣口岸直達大灣區多個熱門城市，包括廣州。全新港島線將設3個站點，分別於上環永安中心、灣仔祥友大廈以及北角匯二期商場，站點均鄰近港鐵站，大大節省港島居民出行時間。

除永東巴士外，大家可選擇環島中港通巴士、中旅巴士等跨境巴士公司。優點是上車地點多，且下車地點方便，站點涵蓋港九新界，而車費亦相對便宜。

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永東巴士港島線新線詳情及優惠

開通日期：2026年6月27日

票價優惠：成人單程$45；往返$90（優惠期由即日至另行通知）

上環站點：上環干諾道中114號永安中心地舖

灣仔站點：灣仔駱克道150–158號祥友大廈地下5A號舖

北角站點：北角渣華道北角匯二期商場門口



跨境直通巴士車程：約3小時



香港去廣州【2】高速鐵路（高鐵）——速度最快47分鐘即達

由高鐵西九龍站出發，毋須轉車，最快47分鐘便能直達廣州，是香港目前最快的跨境交通工具，除了班次準時之外，亦較少會受交通情況影響。現時除了可前往原有的廣州南站外，更開通了鄰近市中心的廣州東綫，途經東莞南和東莞，去廣州各景點更方便，是最熱門的交通方法。

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坐高鐵僅47分鐘左右便能直達廣州。（資料圖片）

廣州南站

車程：約47分鐘至1小時13分鐘（視乎班次）



廣州東站

車程：約1小時31分鐘至1小時52分鐘（視乎班次）



單程票價

商務座：$739

優選一等：$542

特等車廂：$443

一等車廂：$394

二等車廂：$246

*6-13歲小童半價



香港去廣州【3】廣深和諧號——15-20分鐘班次頻密

廣深城際動車，又稱為「廣深和諧號」，是在廣州及深圳之間運行的中國鐵路。其優點是班次較頻密，從深圳火車站出發的班次相隔約15-20分鐘。乘客可在微訊小程式「乘車碼」，預先購買有關車票。

只要從羅湖口岸過關，之後跟從標示「廣深動車組列車／廣深和諧號」的指示牌，步行約5分鐘便可到達深圳火車站。從深圳北站乘坐深廣和諧號前往廣州東站或廣州南站，當中途經平湖站、樟木頭站、常平站、東莞站，車程約1小時20分鐘。而深圳北站到廣州南站最快僅需29分鐘。

車程（深圳火車站起計）：約1小時20分鐘

單程票價：¥72（約$83）



香港去廣州【4】船——鄰近廣州塔、海心沙亞運公園等景點

除了陸路之外，其實亦可從水路前往廣州，分別可從香港中港城碼頭及香港國際機場抵達廣州南沙客運港。從香港國際機場海天碼頭到南沙客運港則約1小時10分鐘；從中港城碼頭到南沙客運港則約1小時30分鐘。

香港中港城碼頭⇋廣州南沙客運港

船程：約1小時30分鐘



票價：

普通位：$252（成人）｜$156（成人套票）｜$165（1-5歲小童）

豪華位：$346（成人）｜$210（成人套票）｜$242（1-5歲小童）



香港國際機場➙廣州南沙客運港

船程：約1小時30分鐘



票價：

普通位：$430（成人）｜$315（1-5歲小童）

頭等位：$520（成人）｜$350（1-5歲小童）

VIP房間位：$2,480



廣州南沙客運港➙香港國際機場

船程：約1小時30分鐘



票價：

普通位：$470（成人）｜$305（1-5歲小童）

頭等位：$560（成人）｜$385（1-5歲小童）

VIP房間位：$2,480



香港去廣州【5】飛機——座位較舒適

目前只有國泰航空營運由香港機場前往廣州白雲國際機場的航班，航班分別為早上07:50、晚上07:55及凌晨01:15，航行時間約65分鐘。來回票價由$1,904起，亦是眾多交通之中價格最為昂貴的選擇，唯一優點是飛機座位較舒適，及機程較短。

由香港飛往廣州白雲國際機場的航班每天三班。（國泰航空）

機程：約65分鐘

票價（經濟艙）：$1,904起（價格因應需求浮動，詳情瀏覽各大航空公司官網）



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