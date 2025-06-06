台北早餐推介10大｜不止阜杭豆漿！熔岩碳烤吐司＋酥脆蛋餅

台北早餐店推介｜台灣早餐文化與香港與別不同，傳統的台式早餐，有蛋餅、燒餅油炸鬼、鹹粥等充滿古早味的食物，因此台灣早餐店亦成為旅客趟台的必吃美食。以下將為大家介紹10間必吃的台北早餐店，有連續5年榮獲米芝蓮必比登推薦的「阜杭豆漿」，也有主打蛋餅的人氣老字號「天母豆漿店」，想知詳情就要留意下文！



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台北早餐店推介【1】天母豆漿店——人氣老字號 必點菜脯蛋

天母豆漿店位於台北士林區德行東路，是一間人氣老字號。招牌蛋餅餅皮厚薄適中，食落不油膩，而且非常足料，有醬燒牛五花、椰菜、火腿等多款配料選擇。另外店家還有菜脯蛋、韭菜盒和鹹豆漿等都是熱門菜式。愛辣人士記得配搭店家的招牌辣椒醬再吃，保證更有風味！

地址：台北市士林區德行東路264-1號

交通：捷運芝山站，步行20分鐘／捷運芝山站出站後，乘坐的士直達



台北早餐店推介【2】餵我早餐——海邊小屋風早午餐店 大大份美式餐盤

如果想感受台北的優閒風情，不妨試試這間位於大安森林公園的網紅早午餐店「餵我早餐」。店家裝修以藍白為主色，營造出一種海邊小屋的浪漫氛圍。餐點主打豐盛的美式餐盤，如豬肉蛋三文治、炒蛋堡、薯餅多士套餐等等，賣相吸引之餘還非常足料。

地址：台北市大安區建國南路二段11巷28號

交通：大安站3號出口／大安森林公園站5號出口



台北早餐店推介【3】阜杭豆漿——逾60年老字號 連續5年獲得米芝蓮必比登推薦

說到台北最出名的早餐店，一定非阜杭豆漿莫屬。餐廳由1958年開業至今，已是當地知名的老字號，並且連續5年獲得米芝蓮必比登推薦，厚燒餅夾蛋以發酵超過15小時的老麵製成，再用傳統碳爐烤至表面焦脆，可說是到店必點。提提大家，這間店經常大排長龍，建議大家可於平日時間前往，避開人潮。

地址：台北市中正區忠孝東路一段108號2樓（華山市場內）

交通：捷運善導寺站5號出口，步行約2分鐘



台北早餐店推介【4】秦小姐豆漿店——獨創獅子頭早餐

秦小姐豆漿店與其他主打蛋餅的早餐店不同，餐廳的招牌是即叫即炸的「獅子頭」，無論是燒餅、蛋餅還是飯糰都能配搭他們的獅子頭，而且口感意外地夾。獅子頭雖然是炸物，但吃下去一點都不油膩，且外層酥脆而內層的豬肉餡軟綿多汁，非常有層次。

地址：台北市松山區延吉街7-6號

交通：捷運小巨蛋站下車，步行約10分鐘。



台北早餐店推介【5】阿角紅燒肉——古早味麵店 號稱台北最強紅燒肉

阿角紅燒肉隱藏於延平北路二段永樂市場的小巷內，又名「劉美麗切仔麵」。麵店主打以溫體豬肉製成的「紅燒肉」，肉質飽滿且有光澤，光是賣相已令人充滿食慾，因此被不少網友稱為「台北最強紅燒肉」。除燒肉外，店內還提供如豬肝麵、豬心麵、餛飩麵等充滿台灣古早味的麵食及湯類，同樣值得一試。

地址：台北市大同區延平北路二段247巷2號

交通：捷運大橋頭站1號出口，步行約3分鐘



台北早餐店推介【6】鼎元豆漿——日本遊客最愛早餐店 豆漿必點

鼎元豆漿已是台北著名的老字號，開業至今超過60年，同時也是日本遊客熱愛的早餐店。餐廳的招牌豆漿充滿豆香味，口感嫩滑且味道濃郁。除了豆漿，小店還有小籠包、油炸鬼、燒餅等台灣風味早餐，同樣也是熱門美食。

地址：台灣台北市中正區金華街30-1號

交通：捷運中正紀念堂站3號出口，步行約5分鐘



台北早餐店推介【7】世界豆漿大王——享負盛名的老字號 鄧紫棋、周潤發都來過

世界豆漿大王於1955年創立，是當地人熟知的老字號，更是紅遍國外的早餐店，就連鄧紫棋、周潤發都來過。必點菜式包括燒餅油炸鬼、鹹豆漿、蛋餅、小籠包等，餐廳無論是裝修、店員還是食物，都充滿樸實的台灣老味道，絕對是體驗台灣早餐文化的好選擇。

地址：新北市永和區永和路二段284號

交通：捷運頂溪站2號出口直達



台北早餐店推介【8】好初早餐——西式與台式融合 一拳必初系列三文治必點

好初早餐在台北共有4間分店，餐廳主打三文治、漢堡、沙拉等西式與台式融合的早餐，其中一拳必初系列的三文治必點，一拳必初雞腿三文治的雞腿肉厚且嫩滑，咬下去非常有滿足感。另外套餐的搭配富西式風情之餘，還非常有台灣風味，薯條搭配炸湯圓，且薯條可沾腐乳醬，相當特別。

地址：

新北市板橋區文化路二段125巷70號（江翠本店）

新北市板橋區建國街118號（板橋二二店）

台北市大同區長安西路124號（中山店）／

台北市大安區敦化南路二段265巷8號（敦南店）／



交通：

捷運江子翠站3號出口，步行約7分鐘（江翠本店）／

捷運板橋站，步行約11分鐘（板橋二二店）／

捷運台北車站或中山站，步行約6分鐘／

捷運六張犁站，步行約8分鐘



台北早餐店推介【9】金花碳烤吐司——必試熔岩瀑布芝士烤多士 鄰近西門町！

主打多士的金花碳烤多士，多士選用略厚的手工牛奶麵包製作，烤得外脆內軟，夾帶淡淡奶香，內餡是非常邪惡的熔岩瀑布芝士，光是賣相已令人口水直流，此外，店舖的位置鄰近西門町，非常方便旅客到訪。

地址：台北市萬華區漢中街195號1樓

交通：捷運西門站1號出口，步行約5分鐘



台北早餐店推介【10】旭達豆漿店——台北排長店 必試即製蛋餅

旭達豆漿店位於新北市新店區中正路，店外經常大排長龍，不少人也是衝著他們家的蛋餅而來。蛋餅餅皮每日人手即製，厚度適中之餘，再配合控制得宜的火候煎煮，蛋餅外皮酥脆香口，而且蔥蛋極具油香，絕對值得排隊一試。

地址：新北市新店區中正路438號

交通：捷運大坪林站1號出口，步行約12分鐘



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