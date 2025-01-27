信義區酒店10間推介｜新開幕／室外泳池／日式大浴場／人均$395起

台北信義區酒店推介2025！信義區是台北最大的購物區，除了有百貨公司及商圈，亦有文創園區、地標建築等景點。《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間位於信義區的台北酒店，人均只需$395起！



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台北信義區酒店推介【1】台北W飯店（W Taipei）

台北W飯店（W Taipei）旁邊就是捷運站，鄰近台北101及松山文創園區等景點，地理位置極佳！酒店提供405間房，均配備超大海島風情浴缸、特大W之床、BOSE的環繞音響喇叭等高級設施，可以在房間邊享受音樂邊泡澡！酒店的隔音亦做得非常好，即使音樂開大聲也不會干擾到其他房客。酒店亦設有室外游泳池、桑拿、健身室、酒吧及餐廳等。

台北W飯店（W Taipei）

房價：人均HK$1,024起（奇妙大床房）

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號

交通：市政府站步行1分鐘

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台北信義區酒店推介【2】台北寒舍艾美酒店（Le Méridien Taipei）

台北寒舍艾美酒店（Le Méridien Taipei）座落於熱鬧的信義區，鄰近有捷運站、購物中心、便利商店及台北101等設施，地理位置優越。酒店提供160間客房及套房，房間設計時尚簡潔，配備浴缸及景觀窗。酒店另設4間餐廳及酒吧、室內游泳池、健身室及桑拿等設施。

台北寒舍艾美酒店（Le Méridien Taipei）

房價：人均HK$836起（豪華特大床房）

地址：台北信義區松仁路38號

交通：市政府站步行8分鐘

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台北信義區酒店推介【3】台北誠品行旅（eslite hotel）

台北誠品行旅（eslite hotel）位於松山文創園區內，鄰近臺北大巨蛋、台北偶戲館、台北101等景點。酒店於2015年開幕，提供104間客房，房間設有露台、浴缸、音響等設施。酒店亦設有24小時書店、健身室、2間餐廳及酒吧。

台北誠品行旅（eslite hotel）

房價：人均HK$679起（雅緻大床房；包早餐）

地址：台北信義區煙廠路98號

交通：國父紀念館站步行11分鐘

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台北信義區酒店推介【4】台北金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）

台北金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）於2019年開幕，距離捷運忠孝復興站很近。酒店曾獲選選Wallpaper雜誌優質城市酒店之一，擁有129間間月客房，部分房型亦配備浴缸及陽台，環境寧靜舒適。酒店亦附設餐廳及酒吧，每日17:30到18:30的「Happy Hour」更可免費紅白酒和啤酒等飲品！

台北金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）

房價：人均HKD$788起（精選房）

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號

交通：捷運忠孝復興站3號出口步行3分鐘

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台北信義區酒店推介【5】台北賦樂旅居（HOTEL PROVERBS Taipei）

台北賦樂旅居（HOTEL PROVERBS Taipei）位於台北東區，附近有東區商圈、台北小巨蛋、袖珍博物館等景點。酒店僅提供42間客房，房間以紅銅、木材及皮革元素設計而成，配備浴缸及客廳，非常寫意又打卡able！酒店亦附設天台室外泳池、餐廳及酒吧等設施。

台北賦樂旅居（HOTEL PROVERBS Taipei）

房價：人均HK$732起（都會客房）

地址：台北大安區大安路一段56號

交通：忠孝復興站步行3分鐘

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台北信義區酒店推介【6】台北文華東方酒店（Mandarin Oriental, Taipei）

台北文華東方酒店（Mandarin Oriental, Taipei）座落於敦化北路，鄰近台北小巨蛋、行天宮等景點。酒店於2014年開幕，配備303間客房，房間均備有新的科技及娛樂系統、豪華大理石浴室及步入式衣帽化粧間，套房更設有私人水療設備與健身室！酒店亦附設室外泳池、健身室、足浴、Spa、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

台北文華東方酒店（Mandarin Oriental, Taipei）

房價：人均HK$1,110起（豪華雙床房）

地址：台北松山區敦化北路158號

交通：台北小巨蛋站步行10分鐘

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台北信義區酒店推介【7】台北大安伊普索凱悦尚選酒店（EPISODE Daan Taipei - JDV by Hyatt）

台北大安伊普索凱悦尚選酒店（EPISODE Daan Taipei - JDV by Hyatt）於2024年7月全新開幕，鄰近有不少大型購物中心。酒店提供136間房，配備音響、咖啡機等高級設施，部分房間設有露台，且坐擁台北101景觀！酒店亦附設24小時健身室、餐廳及酒吧等設施。酒店每日都會有1小時Happy Hour，提供免費酒精飲品，晚上亦會舉行音樂活動。

台北大安伊普索凱悦尚選酒店（EPISODE Daan Taipei - JDV by Hyatt）

房價：人均HK$606起（標準雙床房）

地址：台北大安區復興南路一段219-2號

交通：忠孝復興站步行5分鐘

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台北信義區酒店推介【8】和苑三井花園飯店 台北忠孝（MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao）

和苑三井花園飯店 台北忠孝（MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao）於2020年開幕，鄰近華山1914文創園區、袖珍博物館、忠孝東路商圈等景點。酒店設有大床房、雙床房及三床房等，部分設有大型落地玻璃，景觀開揚之餘又可以打卡，適合1至3人入住。酒店亦配備日式大浴場、空中庭園、餐廳等設施。

和苑三井花園飯店 台北忠孝（MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao）

房價：人均HK$395起（標準雙床房）

地址：台北市大安區忠孝東路三段30號

交通：忠孝新生站步行2分鐘

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台北信義區酒店推介【9】寒居酒店（Humble Boutique Hotel）

寒居酒店（Humble Boutique Hotel）於2022年全新開幕，由愛馬仕御用的建築團隊設計，營造出「都市桃花源」的氛圍，每個角落都充滿藝術氣息。這間台北酒店客房分為6種房型，每間房都有大片落地窗，自然光透入室內的感覺份外休閒！酒店交通非常方便，附近也有便利店，且配備恆溫游泳池、桑拿、健身室、餐廳及咖啡室等設施。

寒居酒店（Humble Boutique Hotel）

房價：人均HKD$604起（燁鴞大床房）

地址：台北市中山區松江路116號

交通：松江南京捷運站2號出口步行1分鐘

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台北信義區酒店推介【10】瀚寓酒店（Hanns House）

瀚寓酒店（Hanns House）是2020年開幕的四星級酒店，位於信義區基隆路，鄰近捷運站、台北探索館、松山文創園區、台北大巨蛋等設施。酒店提供7種房型，合共120間公寓式客房，配備廚房及客飯廳，部分房間坐擁台北101景觀，空間十分寬敞，採光亦充足。酒店設餐廳，房價亦包含早餐，CP值非常高。

瀚寓酒店（Hanns House）

房價：人均HK$518起（尊榮客房；包早餐）

地址：台北信義區基隆路一段206號

交通：市政府站步行6分鐘

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