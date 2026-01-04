台北酒店2026推介13間｜近捷運／新開幕／市區溫泉／人均$121起

台北酒店推介2026！台北是港人快閃的熱門選擇，物價比香港低，更有不少特色景點！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合13間台北酒店，有酒店提供室內溫泉、高空泳池、打卡空間等，最平只需人均$121！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

去台灣旅行✈️記得要抽獎！遊台灣金福氣×Klook送你NT$5,000💰台灣酒店住宿優惠碼（相等於約滿HK$1,500減HK$1,200㗎🤩）！要指定連結🔗先有效㗎！

👉🏻立即點撃參加問答遊戲啦😍

台北酒店推介【1】台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）

台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）是2025年開幕的奢華酒店，鄰近台北小巨蛋及松山文創園區。酒店共有86間客房，由國際名建築師André Fu設計，使用頂級寢具及洗浴用品，配備露台、獨立式浴缸、藍牙喇叭及IP電視，部分房型另設小型泳池、客廳、露天浴缸及按摩池。酒店同時配備室外泳池、健身室、水療中心、多家精緻餐廳及免費停車場。

台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）

房價：人均HK$2,070起（卓越客房 一大床；包早餐）

地址：台北市松山區敦化北路139號

交通：台北小巨蛋站步行3分鐘

台北嘉佩樂酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台北酒店推介【2】台北大安伊普索凱悦尚選酒店（EPISODE Daan Taipei）

台北大安伊普索凱悦尚選酒店（EPISODE Daan Taipei）於2024年開幕，鄰近不少大型購物中心，來往捷運站5分鐘步程。酒店提供136間房，配備電視、音響、咖啡機等設施，部分房間帶有露台且坐擁台北101景觀！酒店附設24小時健身室、餐廳及酒吧．每日下午17:30有1小時Happy Hour，免費提供酒精飲品；每日21:30亦會舉行音樂活動。

台北大安伊普索凱悦尚選酒店（EPISODE Daan Taipei）

房價：人均HK$541起（標準雙床房）

地址：台北大安區復興南路一段219-2號

交通：忠孝復興站步行5分鐘

台北大安伊普索凱悦尚選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台北酒店推介【3】相鐵飯店台北西門（Sotetsu Grand Fresa Taipei Ximen）

相鐵飯店台北西門（Sotetsu Grand Fresa Taipei Ximen）於2024年開幕，坐落在西門町，距離西門站僅1分鐘步程！酒店採用了溫暖木系的簡約佈置寬敞舒適，附設充足的電源插座，浴室貫徹日系風格，採用乾濕分離，豪華家庭房的浴室則設有浴缸。酒店內亦設有自助式置物櫃、自動販賣機、洗衣區、 微波爐等設備，非常貼心！

相鐵飯店台北西門（Sotetsu Grand Fresa Taipei Ximen）

房價：人均HK$430起（標準雙人房）

地址：台北中正區中華路一段57號

交通：搭乘捷運到「西門站」下車步行1分鐘

相鐵飯店台北西門搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台北酒店推介【4】台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）位於繁華的萬華區，附近有多個夜市，1分鐘可步行到7-11，距離糖廍文化園區以及艋舺龍山寺等熱門景點亦僅9分鐘步程，要前往西門町等其他旅遊熱點，只要步行5分鐘便可以乘坐捷運，交通非常方便！此外，酒店亦設有兒童俱樂部、泳池、健身室，每個樓層都有有冷熱功能的飲水機等設施。

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）

房價：人均HKD$242起（精緻雙床房）

地址：台北市萬華區艋舺大道167號

交通：捷運龍山寺站步行5分鐘

台北凱達大飯店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台北酒店推介【5】雀客旅館台北南京（CHECK inn Taipei NanJing）

雀客旅館台北南京（CHECK inn Taipei NanJing）坐落在中山區的核心區，鄰近袖珍博物館、華山1914文創園區、忠孝東路商圈等，地理位置優越。酒店於2015年開業，提供58間客房，房間內均設有浴缸及基本備品，最大的房型可供4人入住。酒店附設咖啡室及餐廳，房價亦包含免費自助早餐，CP值超高！

雀客旅館台北南京（CHECK inn Taipei NanJing）

房價：人均HK$163起（高級雙人房；包早餐）

地址：台北市中山區南京東路三段16號

交通：捷運松江南京站步行6分鐘

雀客旅館台北南京搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台北酒店推介【6】捷絲旅（台北西門町館）（Just Sleep Ximending）

捷絲旅（台北西門町館）（Just Sleep Ximending）鄰近捷運西門站，交通方便！酒店客房分為精緻及豪華房型，提供雙人房、三人房及家庭房等，空間頗為寬敞，房內有西門町景點塗鴉，設計時尚。設有24小時交誼廳、小型健身室及洗衣房。值得一提的是，酒店7樓至8樓有萬花筒空間及親子遊戲空間，用上鏡面營造趣味想像，想影相打卡不要錯過！

捷絲旅（台北西門館）（Just Sleep Ximending）

房價：人均HK$390起（精緻雙床房）

地址：台北市中正區中華路一段41號5樓

交通：捷運西門站5號出口步行3至5分鐘

捷絲旅（台北西門館）搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

👉🏻遊台灣金福氣×Klook送你NT$5,000💰台灣酒店住宿優惠碼！立即點撃指定連結🔗參加問答遊戲啦😍

台北酒店推介【7】台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）

台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）坐落在台北中山區，鄰近松山機場、美麗華百樂園摩天輪等景點，距離捷運劍南路站亦僅10分鐘步程。酒店提供506間客房及套房，全部房間均配備浴缸、床頭電源插座、智能馬桶、落地景觀窗等設施，部分房間坐擁摩天輪、松山機場或台北101景色，雙人床更是2.4米寬的特大床！酒店亦設有商場、高空恆溫泳池、酒吧、24小時健身室等，更有6間特色餐廳，連Omakase及鐵板燒都有得食！

+ 5

台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）

房價：人均HK$686起（經典大床房）

地址：台北市中山區樂群二路199號

交通：捷運劍南路站步行10分鐘

台北萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台北酒店推介【8】瀚寓夏天（Hanns Summer）

瀚寓夏天（Hanns Summer）是2023年年底才開幕的新酒店，在網路上的評分極高！酒店鄰近捷運公館站、寶藏巖國際藝術村、師大夜市、誠品、公館商圈等景點，交通觀光都十分便利！酒店提供單人至四人房房型，均設有私人浴室、大面積採光窗等，設備齊全。酒店亦附設咖啡廳及洗衣房。

瀚寓夏天（Hanns Summer）

房價：人均HK$221起（標準雙人房）

地址：台北市中正區汀洲路三段62號

交通：捷運公館站步行4分鐘

瀚寓夏天搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

台北酒店推介【9】台北見潭璞旅（Boutech Jiantan Hotel）

台北見潭璞旅（Boutech Jiantan Hotel）是於2023年3月才開業的精品酒店，鄰近士林捷運站及士林夜市，地理位置極佳！酒店提供多種房型，由2人客房到4人家庭房都有，房間浴室為獨立兩件式衛浴，洗手台在浴廁對面，空間寬敞且採光充沛，坐擁城市景觀。雖然客房內沒有私人溫泉，但酒店設有大眾湯屋，在台北市區內就有得泡溫泉，人均亦不過HK$196起，方便又抵住！

台北見潭璞旅（Boutech Jiantan Hotel）

房價：人均HK$188起（精緻大床房）

地址：台北士林區承德路四段250號

交通：士林捷運站步行10分鐘

台北見潭璞旅搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

👉🏻遊台灣金福氣×Klook送你NT$5,000💰台灣酒店住宿優惠碼！立即點撃指定連結🔗參加問答遊戲啦😍

台北酒店推介【10】台北W飯店（W Taipei）

台北W飯店（W Taipei）坐落在繁華的信義區，旁邊就是捷運站，鄰近台北101、松山文創園區、微風信義等景點，地理位置極佳！酒店提供405間客房及套房，均配備超大海島風情浴缸、特大W之床等，房內更設有BOSE的環繞音響喇叭，可以在房間邊享受音樂邊泡澡！酒店的隔音亦做得非常好，即使音樂開大聲也不會干擾到其他房客。酒店亦設有室外游泳池、桑拿、健身室等，更可以在池畔酒吧享受夜生活，絕對值得一訪！

+ 3

台北W飯店（W Taipei）

房價：人均HK$1,102起（奇妙大床房）

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號

交通：捷運市政府站步行1分鐘

台北W飯店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台北酒店推介【11】柯達大飯店 台北南京（K Hotels Taipei Nanjing）

柯達大飯店 台北南京（K Hotels Taipei Nanjing）鄰近台北小巨蛋、東區商圈及南京復興捷運站，觀光出行都非常方便。酒店提供商務型客房及套房，最大的房型可供4人入住，部分房型採用乾濕分離浴室，且設有浴缸及露台，房間空間寬敞。

柯達大飯店 台北南京（K Hotels Taipei Nanjing）

房價：人均HK$299起（精緻陽台雙人房）

地址：台北市松山區南京東路三段333號

交通：捷運南京復興站步行6分鐘

柯達大飯店 台北南京搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

台北酒店推介【12】德立莊昆明館（Hotel PaPa Whale）

德立莊昆明館（Hotel PaPa Whale）坐落在台北市萬華區，鄰近臺北天后宮、西門紅樓、西門町、萬年百貨商場、台北地下街等景點，吃喝玩樂都十分方便！酒店於2016年開業，提供335間客房，擁有24小時櫃枱服務。房間帶有工業風富設計感，配有塗鴉裝飾，設備齊全。雖然最便宜的房型為無窗客房，但這個價錢及地段來說算是超值了！

德立莊昆明館（Hotel PaPa Whale）

房價：人均HK$121起（舒活雅緻雙人房（無窗））

地址：台北萬華區昆明街46號

交通：捷運北門站步行10分鐘

德立莊昆明館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

👉🏻遊台灣金福氣×Klook送你NT$5,000💰台灣酒店住宿優惠碼！立即點撃指定連結🔗參加問答遊戲啦😍

台北酒店推介【13】台北國泰萬怡酒店（Courtyard Taipei Downtown）

台北國泰萬怡酒店（Courtyard Taipei Downtown）位於台北中山區，鄰近行天宮、袖珍博物館、行天宮站及松山機場，交通方便之餘在房內更有機會看到飛機！酒店提供227間客房及套房，設計簡約，全部房間均附設浴缸、智能馬桶、床頭電源插座、辦公桌等，空間十分寬敞。酒店亦設有24小時健身中心及酒吧，在酒吧更可以看到絕美城市景色！

+ 5

台北國泰萬怡酒店（Courtyard Taipei Downtown）

房價：人均HK$643起（雙床房）

地址：台北市中山區民生東路三段6號

交通：捷運行天宮站步行8分鐘

台北國泰萬怡酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

去台灣旅行✈️記得要抽獎！遊台灣金福氣×Klook送你NT$5,000💰台灣酒店住宿優惠碼（相等於約滿HK$1,500減HK$1,200㗎🤩）！要指定連結🔗先有效㗎！ 👉🏻立即點撃參加問答遊戲啦😍

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多台灣酒店推薦👇

台北新酒店｜台北車站酒店｜西門町酒店｜台北親子酒店｜台北溫泉酒店｜台北溫泉套票及住宿｜台東酒店｜台中酒店｜台中溫泉酒店｜高雄酒店｜北投溫泉酒店｜烏來溫泉酒店｜台灣森林系住宿｜台灣萬豪酒店｜宜蘭礁溪溫泉酒店｜宜蘭酒店