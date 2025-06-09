澳門早餐8推介｜豬扒菠蘿包＋手打400次咖啡！這間咖喱米粉超掛汁

澳門早餐｜來澳門旅行，如果想感受更加「接地氣」的當地文化，不妨走到澳門的大街小巷，找間當地人也會吃的餐廳享受一頓早餐，感受城市清晨的氣息。以下推介8間當地人常去吃早餐的美食餐廳，除了有澳門老字號「南屏雅敘」，也有超多香港明星去過的「華人冰室」，其中魚子醬馬介休炒蛋多士，更是香港茶餐廳都吃不到的特色美食，想知還有什麼推介，就要留意下文！



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澳門早餐【1】南屏雅敘——全澳門最古老冰室！足料南屏三文治

南屏雅敘是全澳門最古老且第一間有冷氣的冰室，在每日下午都有自家製西餅麵包出爐，吸引不少人慕名而至！除了沙翁、蛋撻、菠蘿包等烘培麵包外，餐廳的「南屏三文治」亦非常受歡迎！厚實的炒蛋內夾有叉燒，十分足料、啖啖滿足，做早餐一流！

南屏雅敘

地址：新馬路十月初五日街85-85A號地舖

電話：+853 2892 2267



澳門早餐【2】文記咖啡——必試花生醬豬扒菠蘿包＋蕃茄炒蛋通心粉

文記咖啡的招牌美食花生醬豬扒菠蘿包，出名程度相信不用多說，早餐來一份豬扒菠蘿包，再搭配一杯紅豆沙，滿足感爆棚！除了豬扒菠蘿包，文記咖啡還有另一人氣美食——蕃茄炒蛋通心粉。酸酸甜甜的蕃茄湯底，與吸盡湯汁的炒滑蛋味道十分夾，也非常醒胃，作為早餐一流！

地址：新馬路庇山耶街28號地舖

電話：+853 2892 3099



澳門早餐【3】金城二食店——咖喱雞米粉超掛汁！越食越香

金城二食店位於澳門大三巴附近，是一間澳門人熟知的老字號，其招牌美食咖喱雞米粉，湯底辣度適中而且非常濃厚，米粉亦十分掛汁，越食越香！另外也可試試雙汁牛腩河，牛腩份量十足、厚實大塊！

地址：新橋（三盞燈／白鴿巢）爹利仙拿姑娘街16-20號佳美大廈地舖



澳門早餐【4】盛記白粥——澳門中式早餐必試 豬骨粥粥底綿密

盛記白粥主打白粥、油炸鬼、蘿蔔糕、鹹肉粽、腸粉等傳統粵式早餐，為當地人的平價餐廳之選。花生鹹豬骨粥粥底綿密，富濃郁的豬骨風味。而蘿蔔糕則口感軟糯，帶有淡淡蘿蔔清甜。愛吃中式早餐的朋友必去！

地址：澳門雅廉訪大馬路77號輝時大廈

電話：+853 2840 3931



澳門早餐【5】華人冰室——香港明星冰室 魚子醬馬介休炒蛋多士勁有層次

澳門出名多懷舊冰室，而這間華人冰室更是冰室界中的明星餐廳，就連陳奕迅、楊千嬅、黃宗澤都來過。餐廳招牌「華人奶茶」入口絲滑濃郁，非常適合早餐來一杯提神。另外炒滑蛋也是餐廳的招牌美食，非常多配搭！其中魚子醬馬介休炒蛋多士結合了澳門名物馬介休造的魚鬆。軟綿綿的多士搭配充滿蛋香的炒滑蛋，再放上馬介休魚鬆及魚子醬，一個多士四種口感和味道，非常有層次！

地址：澳門海濱大馬路580號新濠影滙一層1108舖（新濠影滙店）

電話：+853 2892 1888



澳門早餐【6】倫記軟滑腸粉——蔥花雞蛋腸粉 保留傳統布拉手藝

另一間家傳戶曉的老字號倫記軟滑腸粉，亦是不少澳門人的早餐選擇，還未進入店內，在店舖不遠處已聞到陣陣腸粉香味。招牌菜蔥花雞蛋腸粉以傳統的布拉手法每日新鮮即製，不但口感嫩滑，金黃色的賣相亦十分吸引，可說是來澳門必試！

地址： 澳門沙梨頭海邊街26號泉綵樓

電話：+853 2895 6563



澳門早餐【7】新鴻發咖啡美食——豬扒芝士菠蘿包必食

澳門地道的茶餐廳新鴻發咖啡美食，同樣是澳門人熟知的老字號，早餐時段經常座無虛席。餐廳的三大招牌美食包括牛肉炒通粉、豬扒芝士菠蘿包及法式西多士。豬扒芝士菠蘿包包皮焗得十分酥脆，與醃至入味的豬扒鹹甜交織，再配搭滑蛋令味道更加平衡，如果是衝著澳門的豬扒包而來，這間店絕不會令你失望！

地址： 澳門賈伯樂提督街55號富明樓A號

電話：+853 2853 0452



澳門早餐【8】漢記咖啡——獨創手打400次咖啡

喜歡在早上來一杯咖啡的朋友，不妨試試這間澳門隱世茶檔漢記咖啡。茶檔由舊船廠改造而成，裝修雖然簡樸，但咖啡絕不馬虎。老闆獨創的手打咖啡，以人手高速發打咖啡約400次至濃稠綿密，入口順滑無比。另外茶檔亦提供多款三文治、豬扒包、麵食等食物，在早上來一客三文治，再來一杯特色咖啡，Chill爆！

地址： 澳門路環市區荔枝碗路

電話：+853 2888 2310



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