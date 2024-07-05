澳門平價酒店10間推介｜近大三巴／海景房／五星級／人均$130起

澳門平價酒店推介2024！港人喜歡周末到澳門快閃遊，但不少人都覺得澳門酒店價格偏貴。除了銀河、上葡京、巴黎人等酒店外，澳門其實還有不少高CP值酒店值得推薦！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦10間高質澳門平價酒店，讓你可以用便宜的價錢都可以住到五星級酒店！



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澳門平價酒店推介【1】澳門十六浦索菲特大酒店（Sofitel Macau at Ponte 16）

澳門十六浦索菲特大酒店（Sofitel Macau at Ponte 16）坐落在澳門半島，鄰近玫瑰聖母堂、大三巴、戀愛巷、議事亭前地、大炮台等景點，地理位置極佳！酒店提供408間客房，坐擁澳門街景或海景，設計時尚古典。全部房間均提供乾濕分離浴室、附有電視的浴缸、熱水機、各規格電源插座等基本設施。酒店亦附設室外游泳池、Spa、健身室、娛樂城、兒童遊樂場、足浴、桑拿等休閒娛樂設施。

澳門十六浦索菲特大酒店（Sofitel Macau at Ponte 16）

房價：人均HK$316起（高級大床客房）

地址：澳門澳門半島內港巴素打爾古街

交通：澳門外港碼頭搭乘酒店免費穿梭巴士

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澳門平價酒店推介【2】澳門皇都酒店（Hotel Royal）

澳門皇都酒店（Hotel Royal）座落於澳門市中心，鄰近澳門大賽車博物館、漁人碼頭、金沙度假區等熱門景點，附近亦有不少餐廳及商場，地理位置極佳！酒店於2016年翻新，房間裝修新穎乾淨，提供客房及套房房型，坐擁城市景觀，床頭部分設有充電插座，浴室配備浴缸。酒店另有提供家庭套房，設有兒童床，一家大小來玩都適合！酒店亦設有室內游泳池及健身室。

澳門皇都酒店（Hotel Royal）

房價：人均HK$281起（高級雙床客房）

地址：澳門得勝馬路2-4號

交通：澳門外港碼頭搭乘酒店免費穿梭巴士

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澳門平價酒店推介【3】澳門鷺環海天度假酒店（Grand Coloane Resort Macau）

澳門鷺環海天度假酒店（Grand Coloane Resort Macau）是澳門唯一的沙灘度假酒店，鄰近黑沙海灘。酒店雖然遠離市區，但酒店有提供來往澳門上葡京及客運碼頭的穿梭巴士服務。酒店樓高八層、呈梯形，客房均設有陽台，坐擁黑沙海灘及南中國海景色！客房空間寬敞且設備齊全，配備浴缸、洗漱用品、各規格電源插座等基本設施。酒店亦提供室內及室外游泳池、水上樂園、網球場、健身室、桑拿等設施，頂樓更建有十八洞錦標賽高爾夫球場！

澳門鷺環海天度假酒店（Grand Coloane Resort Macau）

房價：人均HK$313起（高級海濱雙床客房）

地址：澳門路環黑沙馬路1918號

交通：澳門外港客運碼頭搭乘酒店免費穿梭巴士

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澳門平價酒店推介【4】澳門新東方置地酒店（New Orient Landmark Hotel）

澳門新東方置地酒店（New Orient Landmark Hotel）是坐落在澳門半島五星級酒店，鄰近外港客運碼頭，澳門科學館、名店街、漁人碼頭、澳門大賽車博物館等景點均步行可達。酒店提供439間客房及套房，全部房間均坐擁城市景觀，配備浴缸、雪櫃、樽裝水、洗漱用品等基本設施，空間十分寬敞。酒店亦有提供室內游泳池、娛樂城、桑拿、Spa、健身室等設施。

澳門新東方置地酒店（New Orient Landmark Hotel）

房價：人均HK$284起（高級大床房；包早餐）

地址：澳門澳門半島新口岸友誼大馬路555號

交通：澳門外港客運碼頭車程5分鐘

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澳門平價酒店推介【5】澳門濠璟酒店（Riviera Hotel Macau）

澳門濠璟酒店（Riviera Hotel Macau）位於澳門半島，鄰近澳門塔、鄭家大屋、西望洋山等景點。酒店提供132間主題客房，有中式、歐式及葡式房型可供選擇，客房空間夠大，基本設施齊全，配備浴缸、洗漱用品、辦公桌、樽裝水、各規格電源插座等。酒店亦設有免費私人停車場，如果打算澳門自駕遊的話就非常方便！

澳門濠璟酒店（Riviera Hotel Macau）

房價：人均HK$195起（典雅雙床房）

地址：澳門澳門半島高可寧紳士街7-13號

交通：澳門外港碼頭搭乘酒店免費穿梭巴士

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澳門平價酒店推介【6】綠悠旅舍（GreeneryInn）

綠悠旅舍（GreeneryInn） 是2023年全新開幕的酒店，位於澳門半島，鄰近三盞燈小吃街、孫中山紀念館、關閘天地等景點，酒店附近亦有不少餐廳美食。酒店提供113間客房及家庭套房，家庭客房最多可供3人入住；家庭套房則可供4人入住。全部房間均配有書桌、電熱水壺、冰箱、保險箱、平板電視以及帶淋浴設施的私人浴室，設備齊全且新穎，空間感十足。雖然酒店未有提供任何休閒娛樂設施，但酒店地理位置方便，而且價錢非常抵住，CP值超高！

綠悠旅舍（GreeneryInn）

房價：人均HK$170起（景緻大床房）

地址：澳門澳門半島拱形馬路21號

交通：澳門外港客運碼頭車程10分鐘

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澳門平價酒店推介【7】新東方商務賓館北座（SAN TUNG FONG COMMERCIAL INN NORTH WING）

新東方商務賓館北座（SAN TUNG FONG COMMERCIAL INN NORTH WING） 位於澳門半島，於2023年才正式開幕。

酒店鄰近澳門歷史城區、玫瑰聖母堂、大三巴、名店坊等景點。酒店僅提供62間客房，分為單人、雙人及三人房。全部房間均配備景觀窗戶、私人浴室、各規格電源插座、辦公桌、洗漱用品等，設備齊全。雖然酒店不提供餐廳及其他娛樂設施，但勝在鄰近景點，酒店附近亦有不少特色美食及餐廳可供選擇，性價比超高！

新東方商務賓館北座（SAN TUNG FONG COMMERCIAL INN NORTH WING）

房價：人均HK$159起（高級雙床房）

地址：澳門澳門半島亞美打利庇盧大馬路514—546號、十月初五日街159—161號及纜廠巷10號之土地

交通：澳門外港客運碼頭車程11分鐘

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澳門平價酒店推介【8】金寶來酒店（Treasure Hotel）

金寶來酒店（Treasure Hotel）於2023年7月開幕，與金皇冠中國大酒店相連。酒店內部堂皇華麗，有非常濃厚的中國特色，客房同樣採用現代中式設計，雖然空間不算很大，但窗外可以瞭望山景，且大部分客房都有浴缸可供浸浴。雖然金寶來酒店距離旅遊區較遠，但距離碼頭則相當近，而且鄰近亦有電競館、滑草場，要去玩飛索、室內跳傘亦僅10分鐘車程，交通尚算方便！

金寶來酒店（Treasure Hotel）

房價：人均HK$199起（標準雙人房）

地址：澳門氹仔雞頸馬路1048號-1106號

交通：澳門氹仔客運碼頭步行15分鐘

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澳門平價酒店推介【9】澳門城悦酒店（City Viva Hotel （Macau） Limited）

澳門城悦酒店（City Viva Hotel （Macau） Limited）坐落在澳門半島，鄰近金蓮花廣場、澳門漁人碼頭、澳門金沙度假區、澳門大賽車博物館等景點。酒店提供290間客房及套房，全部房型均配備私人浴室、有電影頻道的電視、床頭電源插座、咖啡機、洗漱用品、浴缸等，設施齊全，空間亦相當大。酒店亦提供足浴、按摩室及餐廳等休閒設施。

澳門城悦酒店（City Viva Hotel （Macau） Limited）

房價：人均HK$228起（豪華大床客房）

地址：澳門澳門半島廈門街59號

交通：澳門外港客運碼頭車程4分鐘

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澳門平價酒店推介【10】澳門維多利亞酒店（The Victoria Hotel Macau）

澳門維多利亞酒店（The Victoria Hotel Macau）位於澳門黑沙環區三角花園旁邊，鄰近孫中山紀念館、三盞燈小吃街、關閘天地等景點，酒店樓下亦有不少餐廳及美食。酒店提供132間客房，雖然酒店已經開業多年，但酒店於2020年進行過裝修，因此客房內部設施仍然保持乾淨新穎，空間亦算寬敞。

客房採用智能化設計，提供小米電視、智能燈光控制、浴室智能鏡子等，亦配備私人浴室、吧枱區、各規格電源插座等基本設施。酒店亦附設停車場及餐廳可供使用。

澳門維多利亞酒店（The Victoria Hotel Macau）

房價：人均HK$130起（商務雙床客房）

地址：澳門澳門半島黑沙環拱形馬路118號

交通：澳門外港客運碼頭車程7分鐘

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