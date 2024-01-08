澳門親子酒店10間推介｜近大三巴／室內恆溫水上樂園／人均$210起

澳門親子酒店2024！澳門向來是不少港人快閃旅行的首選，大家都趁著假日去澳門食葡撻、豬扒包，或者看看大三巴、觀音像等景點！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合10間澳門親子酒店，可以嘆一年四季都開放的室內恆溫水上樂園，亦有鄰近人氣景點的選擇，人均只需$210起！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2023 或 Trip.com優惠碼2023

澳門親子酒店推介【1】LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）是位於澳門葡京人綜合度假村內、全球首間以LINE FRIENDS為主題的新酒店。客房分為「BROWN 主題房」、「 CONY 主題房」、「LINE FRIENDS 主題房」，不同客房採用不同風格及設計，讓小朋友可以擁有滿滿驚喜！酒店到處都是打卡位，附有室內泳池，而且鄰近便有購物中心、小型遊樂場、飛索、室內跳傘等娛樂設施，不用出遠門都可以滿足所有需求！

LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

房價：人均HKD$537起（LINE FRIENDS高級雙床房；6歲或以下小童免費新增嬰兒床）

地址：澳門路氹溜冰路澳門葡京人

交通：東亞運輕軌站步行10分鐘

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澳門親子酒店推介【2】澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）

澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）是世界知名的綜合度假酒店，集結賭場、住宿、購物、表演為一體，吃喝玩樂應有盡有！貢多拉之旅更是不容錯過的一環，可以泛舟運河感受威尼斯的浪漫風情，非常寫意！酒店擁有3000間豪華酒店套房，以奢華格調打造，亦有提供童趣感十足的家庭房。家庭客更可以帶小朋友到兒童地帶 – 歷險Q立方、泳池滑水道及兒童室外游樂區，讓小孩盡情暢玩，大人亦可以暢泳四座室外泳池，享受恣意放鬆的時光！

澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）

房價：人均HKD$494起（豪華皇室套房；小童與成人共用床鋪免費入住）

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門親子酒店推介【3】新濠影滙（Studio City Hotel）

新濠影滙（Studio City Hotel）位於澳門路氹，分為明星匯和巨星匯兩棟建築，前者提供客房為主的房型，後者則是套房式房型，配有頂尖設施。酒店客房以奢華時尚風格設計，用上時尚感十足的深藍色配黃色，浴室則採用雲石設計，更設有浴缸！酒店設施非常豐富，有賭場、電子遊戲場、室外游泳池、恆溫室內水上樂園等，更有專為小朋友而設的室內遊樂場「滿紛樂園」，有猴子繩堡、樹屋、太空彈彈網等遊樂設施，大朋友小朋友都可以開心暢玩！

新濠影滙（Studio City Hotel）

房價：人均HKD$310起（明星滙經典大床客房；小童與成人共用床鋪免費入住）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門親子酒店推介【4】澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）

澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）位於澳門氹仔，鄰近馬場，在賽馬日可以在客房觀賞馬場激動人心的比賽，更可以遠眺氹仔的繁華美景！酒店客房以偏商務感的風格打造，以皮革搭配木系元素亦增添時尚感。酒店客房採光度十足，部分客房更提供景觀露台及景觀浴缸，享受最舒適休閒的度假體驗！酒店亦有提供無邊際景觀游泳池、室內互動遊樂場–羅斯福運動競技場讓小朋友盡情「放電」，有充氣城堡、腳上桌球、迷你高爾夫等，亦有安靜的閱讀區，如果想帶著孩子去玩樂，這間酒店絕對是最佳選擇！

澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）

房價：人均HKD$293起（高級橫琴海景雙床客房；小童與成人共用床鋪免費入住）

地址：澳門氹仔東亞運大馬路924-998號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門親子酒店推介【5】澳門藝舍（Macau Hotel S）

澳門藝舍（Macau Hotel S）座落於在澳門文化遺產中佔一席位的司打口舊城區，舉步15分鐘內即達福隆新街、大三巴及媽閣廟等熱門旅遊景點，地理位置極佳！酒店以文創精品通過藝術化將文化元素置於酒店的空間中，酒店內外都充滿文青藝術氣息，有不少可愛的公仔擺設、畫作等，童趣感十足。對於喜歡畫畫、公仔的小朋友來說絕對是「寶地」！酒店客房同樣令人感到活潑，用色特別，有不少有趣的裝飾和傢俱，最適合帶同小朋友入住！

澳門藝舍（Macau Hotel S）

房價：人均HKD$210起（標準客房；小童與成人共用床鋪免費入住）

地址：澳門澳門半島澳門司打口14-16號

交通：自行搭的士前往

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澳門親子酒店推介【6】澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）

澳門巴黎人（The Parisian Macao）位於澳門路氹金光大道，是澳門首家法式主題酒店。酒店共有35間天倫大床客房，提供一張雙人床及一張兒童碌架床，更有專為小朋友而設的區域。酒店客房以法式風格為主調，有巴黎鐵塔落地大畫和氣球造型的小夜燈，客房內亦設有浴缸，讓人倍感溫馨，加上空間寬敞，小朋友即使跑跑跳跳亦不怕。此外，酒店亦提供兒童樂園 —— Q立方王國，分為室內及室外遊戲空間，有太空艙為主題的攀爬區、超長滑梯、電競區等，同時亦有室外游泳池、水上樂園等休閒設施，一家人可以盡情嬉戲，好好享受！

澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）

房價：人均HKD$335起（豪華大床房；小童與成人共用床鋪免費入住）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門親子酒店推介【7】澳門銀河酒店（Galaxy Hotel）

澳門銀河酒店（Galaxy Hotel）位於澳門銀河度假城內，能夠直通往澳門最大的百老匯美食街，鄰近亦有購物商場，吃喝玩樂一應俱全！酒店亦擁有全球最大空中衝浪池的天浪淘園，內裡更有人工沙灘滑水天梯、兒童水上遊戲專區及兒童游泳池，亦有以亞洲為主題的熱帶花園，無論大人小朋友都可以開心玩樂！酒店客房方面，均可以望向城市景觀，並且設有浴缸，採用現代簡約風格設計，採光度十足，空間亦相當寬敞，即使有小朋友一同入住亦不會擁擠！

澳門銀河酒店（Galaxy Hotel）

房價：人均HKD$399起（豪華大床房-城市景觀；小童與成人共用床鋪免費入住）

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門親子酒店推介【8】澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）

澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）同樣位於澳門銀河度假城內，是全亞洲最大的萬豪酒店，酒店合共提供1,015間客房。酒店住客除了可以使用天浪淘園設施外，酒店亦設有專為小朋友而設的「JW兒童樂園」，內含電子遊戲機區、充氣城堡、繩網陣、電影區、滑梯、波波池等，小朋友在這裡絕對可以玩上一整天！客房方面，酒店全部客房均有全景式落地窗，可以飽覽澳門繁華的城市景色，大型套房更提供露台及私人泳池！

澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）

房價：人均HKD$起（豪華大床客房；小童與成人共用床鋪免費入住）

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門親子酒店推介【9】澳門富豪酒店（Hotel Beverly Plaza）

澳門富豪酒店（Hotel Beverly Plaza）鄰近新葡京、葡京、永利等各大娛樂場，大三巴牌坊、玫瑰教堂等著名旅遊景點亦在步行可達的距離內，離港珠澳大橋上車點亦僅2分鐘步程，地理位置極佳！酒店採用時尚高雅設計，不同客房有不同主題，有採用現代簡約風格設計的客房，亦有色彩繽紛的家庭客房，締造出猶如歸家的親切感！此外，客房窗戶景觀開揚，澳門城市景色一覽無遺！

澳門富豪酒店（Hotel Beverly Plaza）

房價：人均HKD$362起（高級房；小童與成人共用床鋪免費入住）

地址：澳門澳門半島羅理基博士大馬路70-106號

交通：自行搭的士前往

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澳門親子酒店推介【10】YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）

YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）被部份當地人標榜是坐擁全澳最美景觀的酒店——房間可以看到澳門塔、南灣湖或新葡京等著名景點的景色。酒店客房走渡假風格，設計讓人感到清新舒適，部分客房設有全澳首創的戶外露天風呂，可以邊浸浴邊睇澳門市景，超級寫意！此外，酒店亦設有無邊際泳池，無論打卡還是玩樂都一流！

YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）

房價：人均HKD$307起（純金(金銀島)湖景雙床房；小童與成人共用床鋪免費入住）

地址：澳門澳門半島南灣區湖濱路12號

交通：港珠澳大橋澳門口岸乘坐免費穿梭巴士

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