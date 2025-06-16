深圳新商場大可山料今年開幕！24小時人氣溫泉湯崎／近深圳灣口岸

深圳新商場｜位於寶安區的新商場大可山預料將於今年開幕！商場由舊有的新安香繽廣場升級改造而成，並由深圳人氣No.1溫泉品牌「湯崎」的團隊主理，破格地集溫泉、特色生活街區及美食於一身，當中一大賣點當然是位於三樓全層的湯崎溫泉升級新店！想知新商場還有什麼特色，記得留意下文！



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深圳新商場｜大可山料今年開幕 集溫泉、特色生活街區及美食於一身

深圳愈來愈多新商場於今年開幕，除了深圳大悅城將於6月開業之外，其中同樣位於寶安區的大可山亦預料在今年亮相。大可山總面積約3.4萬平方米，與其他主打購物體驗的深圳大型商場不同，商場致力建立「城市微度假」的生活方式，並以「為繁忙的都市人提供一個可以放鬆身心、尋求治癒的場所」為理念，因此破格地集溫泉、特色生活街區及美食於一身。

新商場寶安大可山預料在今年亮相。（微訊@一築一事）

深圳新商場｜由舊商場重建而成 距深圳灣口岸僅30分鐘車程

新商場大可山原址為新安香繽廣場，就在大型商場海雅繽紛城的對面，而且鄰近深圳地鐵12號線的新安公園站，從深圳灣口岸乘車約30分鐘車程就可直達，非常方便港人前往。

寶安大可山原址為寶安新安香繽廣場，從深圳灣口岸乘車約30分鐘車程。（微訊@一築一事）

此外，商場由深圳人氣No.1溫泉品牌「湯崎」的團隊主理，並找來國內知名的建築設計公司「a9a建築事務所」改造。團隊將重新利用在拆除舊建築物時所產生的廢料，將它們變身成為商場的標示、路牌等導視系統的一部分，賦予舊物新生。

深圳新商場｜三樓全層為升級版湯崎溫泉 提供24小時服務

至於商場各樓層分配方面，新商場樓高3層，一樓為開放式的特色生活街區，將會不定舉辦文化藝術Pop-up快閃活動，建立一個集零售及文化藝術交流的平台；二樓則為「煙火食集」，將會引入多元化的特色餐廳；三樓則為湯崎溫泉生活升級版新店，可享受溫泉、桑拿、按摩、休閒娛樂等活動。值得一提，全面升級的湯崎溫泉新店，亦會如其他分店一樣提供24小時的服務。

相信按摩愛好者對於溫泉店湯崎並不陌生，溫崎為深圳極具口碑的人氣溫泉品牌，首店位於福田，自來開業以來便成為年輕一代以及眾多港人的愛店。湯崎與傳統澡堂或水療中心不同，不但提供溫泉泡浴、乾蒸或濕蒸桑拿、全身按摩等體驗，而且還有多項玩樂設施，此外，福田店更會無限供應Häagen-Dazs雪糕、時令水果及各款小食。相信大可山商場開業後，其新分店將成為港人北上的又一好去處。

湯崎溫泉生活（福田口岸店）👉 Trip.com｜Kook

大可山

地址：深圳市寶安區新安街道新安湖社區建安一路80號

交通：深圳地鐵12號線新安公園站步行6分鐘



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