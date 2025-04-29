深圳地鐵3號線攻略｜沿線食玩買9大推介！羅湖新商場＋超美藝術館

深圳好去處｜深圳景點｜深圳地鐵3號線第四期於去年12月底開通，一線連接福田、羅湖及龍崗區三大港人常去的區域，以後從羅湖口岸過關後，乘坐1號線至老街站再換乘3號線，就可沿線暢玩各大景點！以下推介9大可由3號線直達的景點，當中除了有將於4月30日開幕的羅湖益田假日廣場外，更有今年年初引入自動觀光園車的深圳中心公園，想知更多食玩買資訊，就要留意下文！



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深圳地鐵3號線第四期於去年年底正式通車，該路線全長約9.28公里，共設7座車站，分別以雙龍站作為起點；坪地站為終點，新站包括梨園站、新生站、坪西站、低碳城站、白石塘站、富坪站、坪地六聯站。

深圳地鐵3號線完整線路圖參考。（網上圖片）

大家從羅湖口岸過關後，可乘坐地鐵1號線至老街站，再換乘3號線沿線暢玩各大景點。以下將以老街站為起點，按照距離從左至右整理出深圳地鐵3號線沿線景點，讓大家輕鬆暢玩！

深圳地鐵3號線景點推介【1】紅嶺站：荔枝公園——四季分明的散心、打卡勝地

荔枝公園位於福田區，在紅嶺站步行1分鐘內即可抵達，非常方便！荔枝公園佔地面積達到28.8公頃，相當於一個啟德體育園大小！公園四季分明，在不同的季節有截然不同的風景。當中以公園西門旁的湖畔及攬月橋旁邊為人氣打卡熱點。此外，大家還可在湖中遊船，飽覽兩旁林景！

地址：深圳市福田區紅嶺中路1001

交通：深圳地鐵3／9號線紅嶺站F出口



深圳地鐵3號線景點推介【2】華新站：深圳中心公園——全新自動觀光園車 設語音介紹景點功能

深圳中心公園位於福田核心商業區，佔地面積逾116.8萬平方米，相當於兩個香港大球場。公園分為A至E區，由兒童遊樂區去到可盡情打卡的花海區一應俱全。值得一提，公園於今年年初引入全新的自動觀光園車「福嘟嘟」，除了可用作代步，欣賞沿路美景之外，更設有語音介紹公園景點，租金為人民幣39.8元／半小時！

地址：深圳市福田區振華西路1號

交通：深圳地鐵3號線華新站A1出口



深圳地鐵3號線景點推介【3】蓮花村：蓮花山公園——四季不同的風景

蓮花山公園綠樹成蔭，是個遠離繁囂的好地方。公園種植了不同類型的觀賞花，如簕杜鵑、風鈴木、桃花、落羽杉等等，在不同月份前往也有不同的景色，因此吸引不少人前來打卡。而當中的原木色步道、山頂廣場及靠近東北門的廊橋都是必到的打卡位！

地址：深圳市福田區紅荔路6030號

交通：地鐵3號線蓮花村站D出口



深圳地鐵3號線景點推介【4】少年宮站：關山月美術館、當代藝術與城市規劃館——打卡必去的藝術館

關山月美術館和當代藝術與城市規劃館可說是深圳必去的兩大藝術館。關山月美術館存放着813件當代國畫大師關山月先生捐獻的藝術作品，別具觀賞價值；而相距它約8分鐘步程的當代藝術與城市規劃館，則是著名的打卡熱點，當中旋轉樓梯、巨型落地玻璃窗及位於2樓角落的鏡面空間都能輕鬆拍出唯美的照片，無論是藝術愛好者，還是熱愛打卡的朋友都能樂在其中！

地址：深圳市福田區紅荔路6026號（關山月美術館）／深圳市福中路184號（當代藝術與城市規劃館）

交通：地鐵3號線少年宮站B出口



深圳地鐵3號線景點推介【5】購物公園站：CoCoPark——超過20間網紅食店 融合休閒公園和購物體驗

融合休閒公園和購物體驗的購物中心福田星河 COCO PARK，商場一共有6層，設有12條內街、8個中庭，面積更高達85,000平方米，而商場以文創、餐飲、零售為主，店舖十分多元化，吃喝玩樂一應俱全。另外，商場特設了兒童樂園，帶小朋友來放電也十分合適。

餐廳美食方面，商場亦進駐了不少人氣餐廳，當中更有超過20間網紅食店，如人氣梳乎厘GiGi LUCKY、KUMO KUMO、西塔老太太、霸王茶姬及太二酸菜魚等等。

地址：深圳福田區福華三路

交通方法：地鐵3號線購物公園站C出口



深圳地鐵3號線景點推介【6】晒布站：人民公園——深圳五星級公園 適合全家出遊

有「深圳五星級公園」之稱的深圳人民公園始建於1983年，其一大特色為四季長開的月季花。公園設有別具嶺南風情的小橋，與旁邊的湖水、植物相互映襯，吸引不少人前來打卡，也是適合全家出遊的休閒景點。

地址：羅湖區人民北路3071號

交通：地鐵3號線曬布地鐵站D1出口



深圳地鐵3號線景點推介【7】翠竹站：羅湖益田假日廣場——羅湖區第二大商場 從羅湖口岸出發15分鐘即到！

羅湖益田假日廣場將於4月30日開幕！商場總面積達10萬平方米，另設1.3萬平方米戶外街區、8千平方米的藝術獨棟建築以及中央廣場。其中益田樂都文化藝術中心更是由日本著名建築師安藤忠雄設計。

此外，作為羅湖區第二大商場，羅湖益田假日廣場毗鄰深圳火車站及羅湖、文錦渡、蓮塘三大口岸，從羅湖口岸出發，僅15分鐘車程即可到達，十分方便。值得一提，商場連接深圳地鐵3號線翠竹站，從過關到抵達商場全程都在室內，完全不用擔心下雨。

地址：羅湖區愛國路與華麗路交會處

交通：深圳地鐵3號線翠竹站B出口



深圳地鐵3號線景點推介【8】大芬站：大芬油畫村——藝術活動體驗／塗鴉壁畫打卡

大芬油畫村位於深圳龍崗區布吉街道，由不起眼的小村落漸漸演變成油畫產業之地，其後更令不少藝術家前來發展商機，令寂寂無聞的小村落成為打卡熱點，其中周杰倫歌名彩虹牆、壁畫的塗鴉等都是熱門打卡位。

另外，大芬油畫村內有二百間畫廊，每年賣岀約100萬張世界名畫，包括其複製品和原創作品，部分晝廊更設有油畫體驗，絕對是假日前往打卡，或是體驗藝術活動的好去處。

地址：深圳市龍崗區沿河路與布沙路交叉口

交通：深圳地鐵3號線大芬站A1出口



深圳地鐵3號線景點推介【9】低碳城站：深圳零碳公園——小眾簡約風公園

深圳零碳公園位於深圳國際低碳城附近，以往沒有地鐵直達，但深圳地鐵3號線第四期開通後，現時可於低碳城站直達！作為深圳的小眾公園，雖然面積不大，但現時並沒有人太多人前往，因此較為寧靜。而公園有別於傳統設計，無論是座椅、石階，都從細節中呈現出現代簡潔時尚的風格。

此外，公園共設兩部分，一邊是綠樹成蔭的小山丘，山上有觀景台，另一邊是零碳生活館和兒童樂園，是作為假日閒逛或帶小朋友放電的好選擇。

地址：深圳市龍崗區坪地街道環坪路與果嶺路交叉口坪地常青路交會處

交通：深圳地鐵3號線低碳城站D出口



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