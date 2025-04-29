深圳新商場｜羅湖益田假日廣場4.30開幕　美食＋玩樂＋超市指南

深圳新商場｜羅湖益田假日廣場將於2025年4月30日正式開幕，港人又多一個新商場可以行！羅湖益田假日廣場距離羅湖口岸及蓮塘口岸分別只需約17分鐘及13分鐘車程，對港人來說更是方便！《香港01》「好食玩飛」整合廣場的交通、美食及玩樂設施一覽，可以趁著連假北上食玩買！



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羅湖益田假日廣場｜12萬平方米多元藝術購物中心

位於羅湖翠竹站旁邊的羅湖益田假日廣場將於2025年4月30日盛大開幕！羅湖益田假日廣場是一座佔地約12萬平方米的多元藝術購物中心，當中包括佔地10萬平方米的盒子式購物中心、佔地1.3萬平方米的戶外區域、以及8千平方米的「益田樂都文化藝術中心」，預計會有超過300個品牌進駐。

羅湖益田假日廣場

地址：深圳市羅湖區翠竹街道華麗路2038號

交通：深圳地鐵3號線翠竹地鐵站B1出口步行4分鐘；B2出口步行3分鐘



羅湖益田假日廣場｜知名餐飲品牌進駐 首推「貴廚酸湯牛肉」華南首店

羅湖益田假日廣場目前已經有不少餐飲品牌進駐，飲品方面有瑞幸咖啡、星巴克、茶月山、霸王茶姬等知名品牌；餐廳方面亦有許多選擇，包括桂滿陝、肉祭、聖豐城、客語、湘辣辣等。

其中連續六年上榜大眾點評必吃榜的貴廚酸湯牛肉華南首店，亦將登陸羅湖益田假日廣場，人氣特製紅酸湯鍋底搭配新鮮黃牛肉及極品雪花牛肉，無須特意到貴陽都可以品嘗到貴陽滋味！

羅湖益田假日廣場｜5萬呎「永輝超市」即撈生猛海鮮

購物方面，羅湖益田假日廣場內有不少內地品牌特色商店，包括來自杭州的連鎖文青服裝品牌「西町村屋」、內地戶外用品專門店「Beneunder」、輕奢首飾「Zefyrart」、女裝品牌「INSUN」及「DONORATICO」等。商場亦不乏國際品牌進駐，包括運動品牌「Nike」、「adidas」、「Dr. Kong」、「JACK & JONES」等。

當中最具特色莫過於近5萬呎的大型超市「永輝超市」，場內有許多商品選擇，如麵包、乾貨、凍肉、蔬果等，更有超大的海鮮區域，可以即撈新鮮生猛海鮮！

羅湖益田假日廣場｜親子暢玩2萬呎米兜歡樂王國 文青必去「覔」書店

羅湖益田假日廣場亦有不少娛樂設施，除了電影院、體驗店，擁有超過2萬呎的「米兜歡樂王國」及過萬呎的遊戲機中心「星際傳奇」亦非常適合家庭玩樂；另外亦推薦文青們到訪「覔」書店，除了有書籍，更有特色文創商品、動漫玩具、打卡位等。大人小朋友都可以滿載而歸！

羅湖益田假日廣場｜安藤忠雄深圳首作 益田樂都文化藝術中心3大打卡位

佔地8千平方米的「益田樂都文化藝術中心」是日本建築大師安藤忠雄在深圳的首作。藝術中心除了會帶來不同藝文體驗，中心內亦有3大必朝聖的打卡位，包括充滿日式浪漫、可俯瞰城市全景的「空中禮堂」；高達30米的垂直綠牆「希望之牆」；以及連接婚禮大廳與戶外廣場的「空中平台」。

戶外區域花花大道假日市集 期間限定開幕活動

佔地1.3萬平方米的戶外區域花花大道會定期舉辦不同主題的戶外市集，例如創意車尾箱慢閃市集、「假日花花好市」市集、假日風物集等，售賣藝術文創、潮玩手辦、特色美食及飲品、網紅好物、非遺產品等。

由4月30日起至5月5日，除了會有「假日風物集」戶外市集活動，更有「山姆王爾德深圳首展」、「百味長桌宴」、「露營民謠音樂會」、「桃花靈龍巡遊」、「中華戰舞潮汕英歌」等期間限定開幕活動！

羅湖益田假日廣場

地址：深圳市羅湖區翠竹街道華麗路2038號

交通：深圳地鐵3號線翠竹地鐵站B1出口步行4分鐘；B2出口步行3分鐘



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