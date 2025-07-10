福岡Hello Kitty 50周年展｜6大展區！主題餐廳＋紀念品＋打卡點

福岡Hello Kitty 50周年展｜福岡Hello Kitty 50周年展「當我改變時Kitty也會一起改變」將於6月24日至8月31日在福岡市美術館舉行，不但可以觀看導演在本次展覽創作的原創動畫，與巨型Hello Kitty佈置打卡外，館內更設有一系列Hello Kitty造型主題的料理，令人無法抵抗！



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hello kitty exhibition 官方網站

福岡Hello Kitty 50周年展以「我和 Hello Kitty 的 50 年」為主題，展出史上數量最多的 Hello Kitty 週邊商品、與多位藝術家合作的作品，以及在展覽首次公開的Hello Kitty原創影片。誕生以來，Hello Kitty已陪伴全球粉絲走過半個世紀，成為家喻戶曉、深受喜愛的經典卡通人物。展內設有6大展區，不但能近距離觀賞到Hello Kitty50年來的時尚服飾，還能於展內與巨型Hello Kitty佈置打卡！在館內餐廳和咖啡廳更設有一系列的Hello Kitty可愛造型料理品嘗，相當吸引！

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福岡Hello Kitty 50周年展｜6大展區

福岡站的6大展區分別為為「Hello! You」、「Hello! Memories」、「Hello! Style」、「Hello! Evolution」、「Hello! Collaboration」及「Hello! Friends」，其中最值得留意的是「Hello! Evolution」內設有導演牧野準專為本次展覽創作的原創動畫，呈現角色的另一面向，展現Hello Kitty的獨特魅力。「Style」內介紹Hello Kitty自誕生以來造形演變過程，其中更有用廚窗展出hello kitty 的各種百變造型。另外，場內亦展有早期角色珍奬的合作商品，及於與30個藝術家合作的插圖，機會難得！

福岡Hello Kitty 50周年展｜Hello Kitty主題餐飮

館內的餐廳和咖啡廳與日本博多新大谷酒店攜手合作，推出Hello Kitty及布甸狗主題的一系列食品，當中包括Hello Kitty牛肉咖哩配迷你沙拉，Hello Kitty 檸檬薄荷碳酸飲料，Hello Kitty 雪糕等。凡點選指定餐點，還能獲得原創設計限量的Hello Kitty扇子或漁夫帽，絕對不能錯過！

博多新大谷酒店官方圖片

博多新大谷酒店官方圖片

博多新大谷酒店官方圖片

博多新大谷酒店官方圖片

福岡Hello Kitty 50周年展｜打卡拍照區

場內有展示巨型Hello Kitty場景佈置及巨形Hello Kitty紀念品佈置，如置身於Hello Kitty的動畫般，打卡一流！

福岡Hello Kitty 50周年展｜門票及交通資訊

福岡Hello Kitty 50周年展的門票提供線上預購或現場購票，但線上購買價格較保障，能確保您的入場名額。特別是週末或假日，建議提前透過官網或合作夥伴網站預訂。

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成人票：港幣$ 109

大學生/大專生票：港幣$ 98

中學生：港幣$ 87

小學生：港幣$ 54

如乘搭地鐵，可由大濠公園站3號／6號出口或六本松站2號出口，步行10分鐘至福岡市美術館。

如乘搭巴士，可由福岡市美術館東口，再步行3分鐘至福岡市美術館。

如乘搭巴士，可由赤坂三丁目，再步行5分鐘至福岡市美術館，或從福岡城/NHK廣播中心入口步行3分鐘至福岡市美術館。

地址：福岡市立美術館

開放時間：9:30-17:30；17:00停止入場（每週一公休，7－8月週五、週六開放至20:00，入場截止時間為19:30）；7月22日，8月12日休館



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